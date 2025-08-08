Back to Top
Τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες - Αναχωρούν πλοία παρά το απαγορευτικό

Επικρατεί το αδιαχώρητο ενόψει του μεγάλου κύματος των εκδρομέων του Αυγούστου

Μεγάλη ταλαιπωρία έχουν υποστεί τις τελευταίες ώρες οι εκδρομείς του Αυγούστου, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων τα πλοία παρέμεναν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 4 το απόγευμα αναχώρησε από τον Πειραιά πλοίο με προορισμό τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη. Από εκεί και πέρα, πολλά δρομολόγια θα γίνουν με αρκετές ώρες καθυστέρηση, αφού θα αναχωρήσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου τα πλοία για Ψαρά, Οινούσσες, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Καβάλα, με τους επιβάτες να καταγγέλλουν ότι περίμεναν για πολλές ώρες, χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση.

 Αυτός είναι ο λόγος που το Λιμενικό έδωσε στην δημοσιότητα λίστα με τα δρομολόγια που έγιναν, τροποποιήθηκαν ή θα γίνουν αργότερα.

Όσοι έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα γίνει το δρομολόγιό τους.

 Παράλληλα, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, εξήγησε ότι οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί ακόμα και κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας.

