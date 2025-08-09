Άνοιξαν οι εγγραφές για τον «Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025 «Νίκος Αργυρόπουλος» που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην Παραλία Βραχναιίκων με διοργανωτή το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης» ξεκίνησε!

Έχει ήδη ανοίξει η φόρμα εγγραφών για τον αγώνα ενώ την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευτεί και η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες και τους όρους διεξαγωγής.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας https://raceid.com/el/races/13989/about

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σε 10ευρώ και για τους δυο αγώνες (9.6χλμ και 5χλμ) και περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, τεχνικό t-shirt και δωρεάν φωτογραφίες

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 ή εάν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 500 συμμετοχών και για τους 2 αγώνες (9.6χλμ & 5χλμ), όποτε και οι διοργανωτές θα κλείσουν νωρίτερα την φόρμα εγγραφής.

Κάντε γρήγορα την εγγραφή σας και «κλείστε θέση» στην αφετηρία του αγώνα, για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι, τρέχοντας «δίπλα στο κύμα», τιμώντας παράλληλα το Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκο Αργυρόπουλο για την πολυετή προσφορά του στον κλασσικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα.