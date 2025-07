H Τζέιμι Λι Κέρτις για την πλαστική χειρουργική και το πρόβλημα ηλικίας του Χόλιγουντ

«Τα πρώτα λεπτά της συζήτησής μας» γράφει η Emma Brokes στον Guardian «περιλαμβάνουν την Τζέιμι Λι Κέρτις να κάνει ελεύθερους συνειρμούς μέσα από αναφορές στη μνήμη της μητέρας και του πατέρα της που έχασαν την παράστασή της σε ένα σχολικό μιούζικαλ στο Κονέκτικατ, τους διαπραγματευτικούς στόχους του συνδικάτου των μακιγιέρ και το παρατσούκλι με το οποίο θα ήθελε να είναι γνωστή αν γίνει ποτέ γιαγιά -«Fifo», συντομογραφία του «first in first out».

Ωστόσο, δε θεωρήθηκε ποτέ ιδιαίτερα βαριά ηθοποιός ούτε ήταν A-list με τον συμβατικό τρόπο, ενώ αγνοήθηκε για χρόνια από την κοινότητα των Γυναικών στον Κινηματογράφο, με το κουραστικό πρόγραμμα των πάνελ και των εκδηλώσεών της. («Εξακολουθώ να βρίσκομαι έξω από το Women In Film, με σνομπάρουν. Δε με καλούν στο γεύμα τους»). Παράλληλα βρισκόταν κι εκτός των Όσκαρ από τότε που γύρισε το Halloween, η πρώτη της ταινία, σε ηλικία 19 ετών.

Η Κέρτις βρίσκεται σε μια λαμπρή φάση της καριέρας της -πρωταγωνίστησε σε τεράστιες επιτυχίες -από το franchise του Halloween και το A Fish Called Wanda (1988) μέχρι το Trading Places (1983), το True Lies (1994) και το υπερθετικό Knives Out (2019).

Η νέα, δημιουργική φάση της

Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αλλάξει τώρα. Το 2023, η Κέρτις κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της ως Deirdre Beaubeirdre στην ταινία «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα).

Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε σε ένα μόνο επεισόδιο της πολυβραβευμένης τηλεοπτικής σειράς The Bear ως Donna Berzatto, η αλκοολική μητέρα μιας μεγάλης ιταλικής φατρίας – η ίδια το αποκαλεί «την πιο συναρπαστική δημιουργική εμπειρία που θα ζήσω ποτέ».

Όποιος είδε αυτή την εξαιρετική ερμηνεία μιλάει ακόμα γι’ αυτήν, και οδήγησε σε έναν μεγαλύτερο ρόλο στη σειρά.