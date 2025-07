Η Φρίντα Κάλο «έρχεται» στο MOMus

Η Φρίντα Κάλο ζωγραφίζει το «Πορτρέτο του πατέρα μου, Γκιγιέρμο Κάλο» | Φωτογραφία της Γκιζέλ Φρόυντ, 1951 | Diego Rivera & Frida Kahlo Archives | Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust