Στην Αθήνα η Ευγενία Νιάρχου - Το privé δείπνο σε γνωστό εστιατόριο και ο λόγος της επίσκεψής της

Στην Αθήνα για την παρουσίαση της limited edition συλλογής κοσμημάτων της, βρέθηκε η Ευγενία Νιάρχου.

Η χρυσή κληρονόμος, ιδρύτρια και creative director του high jewelry οίκου, Venyx, ανέλαβε χρέη συν-οικοδέσποινας, στο πλευρό της Senior Director της Gagosian Athens, σε ένα private cocktail viewing μίας αρτιστίκ συλλογής στη γκαλερί στα ψηλά του Κολωνακίου.

Αντλώντας έμπνευση από τα έργα του σουρεαλιστή καλλιτέχνη Man Ray, η Ευγενία Νιάρχου δημιούργησε μία περιορισμένη σειρά εννέα κοσμημάτων, σχεδιασμένα για συλλέκτες και λάτρεις της σύγχρονης τέχνης, σαν μία άλλη φορέσιμη προέκταση του σύμπαντος του. Ειδικότερα, δημιουργική αφετηρία της The Man Ray Collection υπήρξαν τρία κορυφαία έργα του καλλιτέχνη από όλο το εύρος της καλλιτεχνικής πρακτικής του, τα οποία σχετίζονται με το γυναικείο σώμα: Ο ζωγραφικός πίνακας Observatory Time: The Lovers (1936), η φωτογραφία Glass Tears (1932) και το γλυπτό The Venus Restored (1936).