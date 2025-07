Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 3 έως και 9-7-2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας που σαφέστατα ξεχωρίζουν είναι το "Jurassic World: Αναγέννηση" με την Σκάρλετ Γιόχανσον

Το πρόγραμμα προβολών στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, από την Πέμπτη 3 έως και την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.10 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 20.30 και στις 23.10 καθημερινά "Jurassic World: Αναγέννηση" Η 40χρονη Αμερικανίδα σταρ (πρώην Black Widow) Σκάρλετ Γιόχανσον μπαίνει στο σύμπαν του υπερπιτυχημένου franchise του Jurassic & πρωταγωνιστεί στη νέα αυτή ταινία που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Το φαντασμαγορικό κινηματογραφικό σύμπαν που ξεκίνησε από τον "παραμυθά" του Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ στα ‘90s με το "Jurassic Park" (1993) επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Μια νέα τριλογία συστήνεται στο κοινό με πρώτο κεφάλαιο το "Jurassic World: Αναγέννηση" και πρωταγωνίστρια τη δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό Σκάρλετ Γιόχανσον, την αλλοτινή μικρούλα του "Γητευτή των αλόγων" του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η αγαπητή σταρ υποδύεται μια επιστήμονα η οποία παίρνει μέρος σε μια επικίνδυνη αποστολή με στόχο τη συγκέντρωση γενετικού υλικού από μια σειρά γιγαντιαίων πλασμάτων ώστε να τα μελετήσει, ρισκάροντας τη ζωή της. Στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμη τους Τζόναθαν Μπέιλι, Ρούπερτ Φρεντ και τον τιμημένο με Όσκαρ για το "Moonlight", Μαχερσάλα Αλί, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γκάρεθ Έντουαρντς ("Godzilla", "Rogue One: A Star Wars Story", "Ο Δημιουργός"). Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 134 λεπτά. H ταινία μέχρι στιγμής έχει στο Rotten Tomatoes, μέσο όρο 52%.

Aίθουσα 1 στις 20.10 καθημερινά "Το Μονοπάτι του Αλατιού - The Salt Path" Υπαρξιακό ψυχόδραμα με πρωταγωνιστές την Γκίλιαν Άντερσον και τον Βρετανό ηθοποιό Τζέισον Άιζακς. Το διεθνές best seller βιβλίο με τίτλο "Το Μονοπάτι του Αλατιού" (Ρέινορ Γουίν, εκδόσεις Κλειδάριθμος) περνά με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται η κάτοχος βραβείου Tony, για τη δουλειά της στο θέατρο, Μαριάν Έλιοτ, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν η διακεκριμένη ηθοποιός Τζίλιαν Άντερσον ("Sex Education", "The X-Files", "The Crown") και ο διάσημος Τζέισον Άιζακς, γνώριμος μας από τις ταινίες Χάρι Πότερ, ο οποίος είδε το όνομά του να διαδίδεται ακόμα περισσότερο χάρη στην πρόσφατη σεζόν της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς "White Lotus" όπου παίζει. Οι πολύπειροι ηθοποιοί, αναφέρει το Αθηνόραμα, ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι το οποίο, αφού χάνει το σπίτι του, παίρνει την απόφαση να περπατήσει ένα δύσβατο μονοπάτι 630 μιλίων στη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας. Έχοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κάθε βήμα τους είναι μια απόδειξη της δύναμης και της αποφασιστικότητάς τους. Η ταινία ήδη γνωρίζει επιτυχία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ολλανδία και αλλού. Διάρκεια: 115 λεπτά. Διανομή από την The Film Group.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Μύθος του Μαρακούντα-The Myth of Maracuda" Animation Ρωσικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Viktor Glukhushin, με φόντο την εποχή των σπηλαίων. Ο μικρός Μαρακούντα, γιος του αρχηγού μιας φυλής, πρέπει να αποδείξει πως είναι άξιος πολεμιστής. Ο ίδιος, όμως, δεν έχει ιδέα ούτε από κυνήγι! Ο Μαρακούντα, τότε, αποφασίζει να τρυπώσει σε ένα δάσος όπου συναντά ένα μαγικό πουλί, τον Τινκ, το οποίο εκπνέει ροζ σύννεφα και φέρνει μπελάδες όπου κι αν βρεθεί. Πιστό στις συνήθειές του, το μαγικό πουλί Τινκ μεταμορφώνει κατά λάθος τον πατέρα του αγοριού σε κάμπια και έτσι ξεκινά μια ξέφρενη περιπέτεια. Πλάσματα της προϊστορικής εποχής, φανταστικά τοπία και αξιαγάπητοι χαρακτήρες ζωντανεύουν μέσα από έναν πολύχρωμο, ζωηρό κόσμο που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους. Διάρκεια: 90 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21.

Αίθουσα 2 στις 20.00 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.00 καθημερινά "F1: Η Ταινία" Ο Αμερικανός σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ, τιμημένος με 2 βραβεία Όσκαρ, επέστρεψε σε ρόλο βετεράνου οδηγού της Φόρμουλα 1 και ο ρόλος του πήγε γούρι καθώς η ταινία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η πολλά υποσχόμενη μηχανοκίνητη περιπέτεια του έμπειρου σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοζίνσκι ("Tron Legacy", "Top Gun: Maverick") έχει ως πρωταγωνιστή τον 61χρονο Μπραντ Πιτ, ενώ γυρίσματα της ταινίας έχουν γίνει για περισσότερη αληθοφάνεια κατά τη διάρκεια πραγματικών grand prix! Ο Πιτ υποδύεται έναν βετεράνο πιλότο της Φόρμουλα 1 που αναλαμβάνει ρόλο μέντορα ενός ανερχόμενου οδηγού (τον ενσαρκώνει o 33χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Damson Idris) που φιλοδοξεί να κατακτήσει πολλά περισσότερα από έναν απλό αγώνα. Επίσης παίζουν οι Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies. Σενάριο: Joseph Kosinski, Ehren Kruger. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 155 λεπτά. *Ο Damson Idris είναι κυρίως γνωστός από την τηλεοπτική αστυνομική σειρά που είχε σκηνοθετήσει ο John Singleton με τίτλο "Snowfall" που προβλήθηκε από τον Ιούλιο του 2017 εώς το 2023 στο FX. Το «F1: Η Ταινία» ήρθε 1ο στο εγώριο box office, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 26-29/6, κόβοντας σε 146 αίθουσες πανελλαδικά, 47.487 εισιτήρια. Παγκοσμίως οι έως τώρα εισπράξεις φτάνουν τα 153,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 22.30 καθημερινά "28 Χρόνια Μετά - 28 Years Later" Το εμβληματικό zombie franchise που στοίχειωσε τον κόσμο και άγγιξε τα 85 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία με το "28 Μέρες Μετά" το 2002, απέκτησε μία νέα συνέχεια με τους δημιουργούς του, τον βραβευμένο με Όσκαρ, Βρετανό σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire") και τον σεναριογράφο Άλεξ Γκάρλαντ ("Από Μηχανής") να επιστρέφουν πίσω από την κάμερα. Μάλιστα, το "28 Χρόνια Μετά" φιλοδοξεί να γίνει το εναρκτήριο κεφάλαιο μιας νέας τριλογίας, με την επόμενη ταινία να προγραμματίζεται για πρεμιέρα για τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με το στόρι, έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που ο ιός ξέφυγε από ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων και τώρα, κατά τη διάρκεια μιας επιβεβλημένης καραντίνας, κάποιοι έχουν βρει τρόπους να ζουν ανάμεσα στους μολυσμένους. Μια τέτοια ομάδα επιζώντων ζει σε ένα μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια μοναδική, ισχυρά φυλασσόμενη γέφυρα. Όταν ένας από την ομάδα φεύγει από το νησί για μια αποστολή στην καρδιά της ηπειρωτικής χώρας, ανακαλύπτει μυστικά, θαύματα και φρικαλεότητες που έχουν μεταλλάξει όχι μόνο τους μολυσμένους αλλά και άλλους επιζώντες. Το κεντρικό ρόλο κρατά ο 35χρονος, γοητευτικός ηθοποιός Άαρον-Τέιλορ Τζόνσον. Παίζουν και η Jodie Comer καθώς και ο Ρέιφ Φάινς (Ο Άγγλος ασθενής, Η Λίστα του Σίντλερ, Κουίζ Σώου). Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 105 λεπτά. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ "28 Years Later" είναι 104,5 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «28 Χρόνια Μετά» σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 25.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), και στις 21.10 καθημερινά (με υπότιτλους) "Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon" Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων. Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell. O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Παραγωγοί: Marc Platt, Dean DeBlois και Adam Siegel. Γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ιρλανδία. Η live action ταινία της Universal Pictures International, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 459,2 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας έως και 29-6 έχει κόψει 50.717 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 7 στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Έλιο - Elio" Ο 11χρονος Έλιο είναι ένας λάτρης του διαστήματος με ζωηρή φαντασία και ανυποχώρητη εμμονή με τους εξωγήινους σε σημείο που εύχεται να πέσει θύμα διαστημικής απαγωγής! Μία σειρά από συμπτώσεις θα εκπληρώσουν την ευχή του και ο Έλιο θα διακτινιστεί βαθιά στο σύμπαν και συγκεκριμένα στο Communiverse, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από κάθε λογής μακρινούς γαλαξίες. Εκεί, θα τον θεωρήσουν λανθασμένα αρχηγό της Γης και ο Έλιο θα πρέπει να συνεννοηθεί με εκκεντρικές εξωγήινες προσωπικότητες και να ανακαλύψει ποιος είναι ο προορισμός του. Σκηνοθεσία: Adrian Molina του πολύ επιτυχημένου και αγαπημένου παιδικού φιλμ "Coco". Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Μιχάλης Ψυχράμης, Τάνια Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Μάριζας, Μαρία Ζερβού, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Κατερίνα Γκίργκις, Αφροδίτη Αντωνάκη, Νέστορας Κοψιδάς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώτα Μηλίτση, Γιώργος Νικόπουλος. Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια του "Έλιο" της Ντίσνει & της Pixar, ακούγονται οι φωνές των Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil, και Shirley Henderson. Διανομή από την Feelgood. Το φημολογούμενο μπάτζετ της ταινίας είναι 150 εκατ. δολάρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας κυμαίνονται στα 74 εκατ. δολάρια, τα 43,6 εκ των οποίων από το Αμερικάνικο box office. Στη χώρα μας το φιλμ «Έλιο» σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά 26.500 εισιτήρια σύμφωνα & με τον σχετικό πίνακα του box office στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Aίθουσα 3 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch" Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων. Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ. Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021). Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος. Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood. Διάρκεια: 108 λεπτά. Οι εισπράξεις παγκοσμίως έχουν πλέον φτάσει τα 948 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com. Στη χώρα μας το «Λίλο και Στιτς» της Ντίσνει, έχει φτάσει τα 226.243 εισιτήρια έως και τις 29-6-2025.