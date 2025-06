Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 26-6 έως και 2-7-2026

Δύο οι νέες ταινίες της εβδομάδας, το πολυαναμενόμενο φιλμ με τον Μπραντ Πιτ, "F1: Η Ταινία" και το φιλμ τρόμου "M3gan 2.0"

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις 8 κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 έως & την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 20.00 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.00 και στις 21.00 καθημερινά "F1: Η Ταινία" Ο Αμερικανός σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ, τιμημένος με 2 βραβεία Όσκαρ, επιστρέφει σε ρόλο βετεράνου οδηγού Φόρμουλα 1. Η πολλά υποσχόμενη μηχανοκίνητη περιπέτεια του έμπειρου σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοζίνσκι ("Tron Legacy", "Top Gun: Maverick") έχει ως πρωταγωνιστή τον 61χρονο Μπραντ Πιτ, ενώ γυρίσματα της ταινίας έχουν γίνει για περισσότερη αληθοφάνεια κατά τη διάρκεια πραγματικών grand prix! Ο Πιτ υποδύεται έναν βετεράνο πιλότο της Φόρμουλα 1 που αναλαμβάνει ρόλο μέντορα ενός ανερχόμενου οδηγού (τον ενσαρκώνει o 33χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Damson Idris) που φιλοδοξεί να κατακτήσει πολλά περισσότερα από έναν απλό αγώνα. Επίσης παίζουν οι Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies. Σενάριο: Joseph Kosinski, Ehren Kruger. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 155 λεπτά. *Ο Damson Idris είναι κυρίως γνωστός από την τηλεοπτική αστυνομική σειρά που είχε σκηνοθετήσει ο John Singleton με τίτλο "Snowfall" που προβλήθηκε από τον Ιούλιο του 2017 εώς το 2023 στο FX.

Αίθουσα 6 στις 20.30 και στις 23.10 καθημερινά "M3gan 2.0" Σίκουελ της εμπορικά επιτυχημένης ταινίας τρόμου του 2023. Ένα από τα απροσδόκητα horror σουξέ των τελευταίων χρόνων οφείλεται στο "M3gan" (Τζέραλντ Τζόστοουν) που είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις σχεδόν 182 εκατ. δολαρίων. Η ταινία τρόμου από το ισχυρό στούντιο της Blumhouse, είχε στο επίκεντρο της μια ρομποτική κούκλα τεχνητής νοημοσύνης που αρχίζει να παίρνει τις δικές της δολοφονικά επικίνδυνες αποφάσεις "καθαρίζοντας" όποιον βρεθεί στο διάβα της. Το 1ο φιλμ είχε κοστίσει μόλις 12 εκατ. δολάρια οπότε μετά την επιτυχία του, επόμενο ήταν να γυριστεί & το σίκουελ με τίτλο "M3gan 2.0" που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ. Τώρα, η Μέγκαν όχι απλά επιστρέφει δριμύτερη, αλλά η τεχνολογία που τη μετέτρεψε σε όπλο κινδυνεύει να πέσει στα λάθος χέρια, δηλαδή του στρατού. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από Tanweer. To σενάρiο και η σκηνοθεσία είναι του Gerard Johnstone.

Aίθουσα 8 στις 22.20 καθημερινά "Η Ιεροτελεστία - The Ritual" Δύο ιερείς, ο ένας σε αμφισβήτηση της πίστης του και ο άλλος αντιμέτωπος με το παρελθόν του, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να σώσουν μια δαιμονισμένη γυναίκα μέσα από μια σειρά δύσκολων και επικίνδυνων εξορκισμών. Πρωταγωνιστούν ο τιμημένος με Όσκαρ, Αλ Πατσίνο που φέτος κυκλοφόρησε & η αυτοβιογραφία του (και σε ελληνική μετάφραση από την Key Books), ο Νταν Στίβενς (Godzilla x Kong: The New Empire, Abigail) και η Άσλεϊ Γκριν (ταινίες Twilight). Η ταινία είναι βασισμένη στα αληθινά γεγονότα που ενέπνευσαν τον «Εξορκιστή». Ο πατέρας Ιωσήφ Στάιγκερ, ιερέας στον ναό του Αγίου Ιωσήφ στο Έρλινγκ της Αϊόβα, ζούσε μια ήσυχη και ευσυνείδητη ζωή. Το φθινόπωρο του 1928, μια αναπάντεχη και επείγουσα υπόθεση ήρθε να ταράξει την καθημερινότητά του. Η Έμμα Σμιντ, 46 ετών, υπέφερε εδώ και χρόνια από μυστηριώδη λιποθυμικά επεισόδια, έντονη αποστροφή προς ιερά σύμβολα και άλλα ανεξήγητα συμπτώματα. Ο πόνος και οι δυσκολίες της είχαν καταγραφεί σε ιατρικές εκθέσεις, ψυχιατρικά αρχεία και προσωπικά ημερολόγια. Καθώς η παρατεταμένη ψυχιατρική αγωγή δεν έφερνε καμία βελτίωση, ο ιερέας της πρότεινε μια εναλλακτική πνευματική λύση: έναν επίσημο και αυστηρό εξορκισμό. Ο χώρος που επιλέχθηκε για την τελετή ήταν ένα απομονωμένο μοναστήρι εντός της ενορίας του πατέρα Στάιγκερ. Παρά τους έντονους ενδοιασμούς του, εκείνος αποδέχτηκε να επιβλέψει τη διαδικασία. Για την εκτέλεση του εξορκισμού επιλέχθηκε ο Θεόφιλος Ρίζινγκερ, ένας μυστηριώδης Καπουκίνος μοναχός με εμπειρία στους εξορκισμούς - και όχι χωρίς αμφιλεγόμενη φήμη. Η υπόθεση της Έμμα Σμιντ παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο λεπτομερώς καταγεγραμμένος και ευρέως δημοσιοποιημένος εξορκισμός στην ιστορία των ΗΠΑ. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από The Film Group. H ταινία έχει κάνει εισπράξεις στο εξωτερικό που φτάνουν έως τώρα τα 2,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 20.20 καθημερινά "Karate Kid: Legends - Karate Kid: Θρύλοι" Στην ταινία «Karate Kid: Θρύλοι», το παιδί-θαύμα Li Fong (Ben Wang), μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, ξεριζώνεται από το σπίτι του στο Πεκίνο και αναγκάζεται να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα του. Ο Li αγωνίζεται να αφήσει πίσω το παρελθόν του καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο του σχολείο και παρόλο που δεν θέλει να παλεύει, οι μπελάδες φαίνεται να τον ακολουθούν παντού. Όταν ένας νέος φίλος χρειαστεί τη βοήθειά του, ο Li θα συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό καράτε - αλλά οι ικανότητές του από μόνες τους δεν αρκούν. Ο δάσκαλος κουνγκ φου του Li, ο κ. Han (Jackie Chan), επιστρατεύει τον «αυθεντικό» Karate Kid, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) για βοήθεια, και ο Li μαθαίνει έναν νέο τρόπο να μάχεται, ενώνοντας τα δυο στιλ τους σε ένα για την απόλυτη αναμέτρηση πολεμικών τεχνών. Σκηνοθεσία: Jonathan Entwistle. Πρωταγωνιστούν ο σταρ Jackie Chan, ο αλλοτινός πρωταγωνιστής του 1ου "Karate Kid" του 1984, Ralph Macchio-Ραλφ Μάτσιο, και οι Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen. Διάρκεια: 94 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. H ταινία στο εξωτερικό έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 98,4 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με το boxofficemojo.com Στη χώρα μας το «Karate Kid: Θρύλοι» έχει κόψει γύρω στα 28.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 22.10 καθημερινά "28 Χρόνια Μετά - 28 Years Later" Το εμβληματικό zombie franchise που στοίχειωσε τον κόσμο και άγγιξε τα 85 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία με το "28 Μέρες Μετά" το 2002, απέκτησε μία νέα συνέχεια με τους δημιουργούς του, τον βραβευμένμο με Όσκαρ, Βρετανό σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire") και τον σεναριογράφο Άλεξ Γκάρλαντ ("Από Μηχανής") να επιστρέφουν πίσω από την κάμερα. Μάλιστα, το "28 Χρόνια Μετά" φιλοδοξεί να γίνει το εναρκτήριο κεφάλαιο μιας νέας τριλογίας, με την επόμενη ταινία να προγραμματίζεται για πρεμιέρα για τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με το στόρι, έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που ο ιός ξέφυγε από ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων και τώρα, κατά τη διάρκεια μιας επιβεβλημένης καραντίνας, κάποιοι έχουν βρει τρόπους να ζουν ανάμεσα στους μολυσμένους. Μια τέτοια ομάδα επιζώντων ζει σε ένα μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια μοναδική, ισχυρά φυλασσόμενη γέφυρα. Όταν ένας από την ομάδα φεύγει από το νησί για μια αποστολή στην καρδιά της ηπειρωτικής χώρας, ανακαλύπτει μυστικά, θαύματα και φρικαλεότητες που έχουν μεταλλάξει όχι μόνο τους μολυσμένους αλλά και άλλους επιζώντες. Το κεντρικό ρόλο κρατά ο γοητευτικός ηθοποιός Άαρον-Τέιλορ Τζόνσον. Παίζουν και η Jodie Comer καθώς και ο Ρέιφ Φάινς (Ο Άγγλος ασθενής, Η Λίστα του Σίντλερ, Κουίζ Σώου). Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 105 λεπτά. Η ταινία έκανε ξεκίνημα στο εξωτερικό με εισπράξεις 62,8 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «28 Χρόνια Μετά», έκοψε σε 111 αίθουσες πανελλαδικά, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 19 με 22 Ιουνίου 2025, 13.599 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 21.20 καθημερινά "Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία - Mission Impossible: The Final Reckoning" Οι ζωές μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Ο 62χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ Tom Cruise είναι ξανά ο Ethan Hunt στη νέα ταινία “Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία” σε σκηνοθεσία του Christopher McQuarrie, που καταχειροκροτήθηκε στην πρεμιέρα της εκτός διαγωνιστικού, στο φετινό, 78ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών και πραγματικά παρά τη σχετικά μεγάλη διάρκεια της αξίζει τον κόπο να την δει κάποιος και να πει ένα μεγάλο μπράβο για το κουράγιο, την τόλμη & το τσαγανό του Τομ Κρουζ που στο τέλος καταφέρνει κιόλας να μας συγκινήσει! Σύμφωνα με το σενάριο της νέας ταινίας, ο ατρόμητος πράκτορας Ίθαν Χαντ και η ομάδα του προσπαθούν να εμποδίσουν τον Γκάμπριελ να αποκτήσει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης «The Entity». Συμπρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt. Σενάριο: Bruce Geller, Erik Jendresen, Christopher McQuarrie. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Διάρκεια: 169 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία της Paramount Pictures στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 541,6 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας έως & τις 22 Ιουνίου 2025 έχει κόψει πάνω από 126.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 22.30 καθημερινά "Ballerina" Το σύμπαν του αγαπημένου, ατρόμητου ήρωα "John Wick" αναβιώνει γύρω από την Άνα ντε Άρμας. Ο σταρ Κιάνου Ριβς μπορεί να ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο ρόλο του Τζον Γουίκ, το ομώνυμο κινηματογραφικό franchise όμως δεν έχει πει, ακόμα, την τελευταία λέξη του. H συγκεκριμένη spin-off περιπέτεια διαδραματίζεται μεταξύ του "Κεφαλαίου 3" (2019) και του "Κεφαλαίου 4" (2023) του John Wick και έχει ως πρωταγωνίστρια την 37χρονη Άνα ντε Άρμας στο ρόλο μιας δολοφόνου με ξεχωριστό ταλέντο στο μπαλέτο, εκτός βέβαια από το να "μακελεύει" παρανόμους. Η ίδια ανήκει στο συνδικάτο Tuska Roma απ' όπου εξάλλου προέρχεται ο Τζον Γουίκ. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Λεν Γουάιζμαν ("Underworld", "Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0"), ενώ στη διανομή των ηθοποιών βρίσκουμε τον 60χρονο σταρ Κιάνου Ριβς, τον Ίαν ΜακΣέιν, την Αντζέλικα Χιούστον και τον Λανς Ρέντικ στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση (έφυγε από τη ζωή το 2023). Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 101,3 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ "From the World of John Wick: Ballerina" έχει κόψει έως & 22-6, πανελλαδικά, 32.604 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 18.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Έλιο - Elio" Ο 11χρονος Έλιο είναι ένας λάτρης του διαστήματος με ζωηρή φαντασία και ανυποχώρητη εμμονή με τους εξωγήινους σε σημείο που εύχεται να πέσει θύμα διαστημικής απαγωγής! Μία σειρά από συμπτώσεις θα εκπληρώσουν την ευχή του και ο Έλιο θα διακτινιστεί βαθιά στο σύμπαν και συγκεκριμένα στο Communiverse, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από κάθε λογής μακρινούς γαλαξίες. Εκεί, θα τον θεωρήσουν λανθασμένα αρχηγό της Γης και ο Έλιο θα πρέπει να συνεννοηθεί με εκκεντρικές εξωγήινες προσωπικότητες και να ανακαλύψει ποιος είναι ο προορισμός του. Σκηνοθεσία: Adrian Molina του πολύ επιτυχημένου και αγαπημένου παιδικού φιλμ "Coco". Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Μιχάλης Ψυχράμης, Τάνια Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Μάριζας, Μαρία Ζερβού, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Κατερίνα Γκίργκις, Αφροδίτη Αντωνάκη, Νέστορας Κοψιδάς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώτα Μηλίτση, Γιώργος Νικόπουλος. Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια του "Έλιο" της Ντίσνει & της Pixar, ακούγονται οι φωνές των Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil, και Shirley Henderson. Διανομή από την Feelgood. Το φημολογούμενο μπάτζετ της ταινίας είναι 150 εκατ. δολάρια. Το ξεκίνημα της ταινίας στο εξωτερικό δεν ήταν αναμενόμενο με τις έως τώρα εισπράξεις να κυμαίνονται στα 37,1 εκατ. δολάρια, τα 23 εκ των οποίων από το Αμερικάνικο box office. Στη χώρα μας το φιλμ «Έλιο», έκοψε σε 153 αίθουσες πανελλαδικά, 13.814 εισιτήρια, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 19 με 22 Ιουνίου 2025 & πήρε την 1η θέση στον πίνακα του εγχώριου box office.

Αίθουσα 7 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) και στις 21.10 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 2 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon" Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων. Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell. O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Παραγωγοί: Marc Platt, Dean DeBlois και Adam Siegel. Γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ιρλανδία. Η live action ταινία της Universal Pictures International, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 364,3 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας έως και 22-6 έχει κόψει 40.671 εισιτήρια πανελλαδικά.