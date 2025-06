"Ο Θάνατος της Μπελ" με τον Γκιγιόμ Κανέ, από 26-6 στις Ελληνικές αίθουσες

Το φιλμ όπως προείπαμε, είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα "La mort de Belle" του Ζορζ Σιμενόν.

Σημείωση του σκηνοθέτη:

Ο Σιμενόν δεν έπαψε ποτέ να εξερευνά το θέμα της «ενοχής» και της αθωότητας και τον κόσμο που την περιβάλλει. Το «Belle» διευρύνει τα όρια: Θα μπορούσε να διαπραχθεί το αμετάκλητο; Και αν ναι, θα ήταν ένα επαναλαμβανόμενο αδίκημα, που διαπράττεται από το ίδιο άτομο; Θέλω η αφάνεια αυτού του πρωταγωνιστή, του Πιερ Κονστάν, να αντηχεί με την «αινιγματική πτυχή των έργων του Σιμενόν και των άλλων μνημειωδών κινηματογραφιστών.

Σκοπεύω να βυθίσω αυτόν τον ανεξιχνίαστο χαρακτήρα σε έναν στοιχειωτικό κόσμο συνώνυμο με αυτόν του Σιμενόν, για να δημιουργήσω μια σκοτεινή ιστορία σε αληθινό στυλ φιλμ νουάρ: καλώς ήρθατε στο Belle. - Benoît Jacquot

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 λεπτά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Benoît Jacquot

ΣΕΝΑΡΙΟ: Julien Boivent, Benoît Jacquot, based on the book by Georges Simenon.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet, Patrick Descamps.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ