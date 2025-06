Η σπουδαία Μέριλ Στριπ είχε γενέθλια, έγινε 76 ετών

Η Μέρι Λουίζ Στριπ όπως είναι ολόκληρο το όνομα της, χαρακτηρίζεται συχνά & δικαίως ως «η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της» και, γενικότερα, θεωρείται μία από τις επιφανέστερες Αμερικανίδες ηθοποιούς της σύγχρονης εποχής. Έχει γεννηθεί στις 22 Ιουνίου 1949 στο Σάμιτ, στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και έχει τελειώσει το φημισμένο Yale School of Drama.

Με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού που πάντα μας εκπλήσσει ευχάριστα ερμηνευτικά, είδαμε στο facebook, θαυμαστές & θαυμάστριες της να γράφουν για τους πιο αγαπημένους τους ρόλους και ταινίες της Μέριλ Στριπ.

Αφού ευχήθηκαν χαρούμενα – 76α γενέθλια στην ταλαντούχα Meryl Streep, στο ερώτημα ποιο φιλμ απ’ όσα έχει παίξει, είναι το πιο ταιριαστό & αγαπημένο τους, απήντησαν άλλοι, το «Kramer vs. Kramer» του Ρόμπερτ Μπέντον (λυπηρό αλλά υπέροχο), άλλοι το «Πέρα από την Αφρική-Out of Africa» του 1985 με συμπρωταγωνιστή της τον Robert Redford, ο οποίος σε μία χαρακτηριστικά σκηνή την έλουζε, «στέλνοντας» όλες τις γυναίκες θεατές στα ουράνια, και άλλοι τις «Γέφυρες του Μάντισον» όπου η Στριπ έπαιξε με τον Κλιντ Ίστγουντ, το 1995, το «Silkwood-Η εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ» του Μάικ Νίκολς το 1983 όπου έπαιζε την Κάρεν Σίλκγουντ, μία εργαζόμενη σε εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας που μολύνεται από ραδιενέργεια, και την «Εκλογή της Σόφι» σε σκηνοθεσία Άλαν Τζέι Πάκουλα, ρόλος που της χάρισε το 1983 το 2ο της Όσκαρ, και πρώτο της Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου.

Βέβαια από τις προτιμήσεις των φαν και του κοινού σίγουρα δεν λείπει ο ρόλος της Μιράντα στην ταινία του 2006, "Ο διάβολος φοράει Prada".

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ