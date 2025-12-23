Στέφανος Παπαδόπουλος για την απόλυσή του: «Έμαθα τι συνέβη από την τηλεόραση»

Για την απόλυσή του από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μίλησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις στον εργασιακό χώρο.

Ο νεαρός τραγουδιστής υποστήριξε πως ουδέποτε ενημερώθηκε επίσημα από την επιχείρηση, αλλά έμαθε για τη διακοπή της συνεργασίας του μέσω τηλεοπτικών εκπομπών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα ήταν από την τηλεόραση». Αναφερόμενος στη μήνυση που κατέθεσε και στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, τόνισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του και πως προτίθεται να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, σημειώνοντας ότι αισθάνεται τη στήριξη του κόσμου.

Παράλληλα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος διέψευσε αναφορές περί ασθένειας, εξηγώντας ότι το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί του ζητήθηκε να μην εμφανιστεί, χωρίς να θέλει όπως είπε να εκθέσει την επιχείρηση. «Δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλώς δεν ήθελα να τους εκθέσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άκουσε σχόλια του τύπου «πού πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη», θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο το όνομα και η φήμη κάποιου λειτουργούν αποτρεπτικά για μια καταγγελία.

Στις 22 Δεκεμβρίου, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, Παναγιώτης Σαρδελής, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τον 22χρονο τραγουδιστή. Όπως δήλωσε, όταν έγινε γνωστή η μήνυση, δεν γνώριζε ότι ο καταγγέλλων ήταν εργαζόμενος της επιχείρησής του, περιγράφοντας παράλληλα πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους.

Ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε τον Στέφανο Παπαδόπουλο «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται», εκφράζοντας την άποψη ότι υποκινείται και ότι δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο καταξιωμένο καλλιτέχνη. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στο μαγαζί και ξεκαθάρισε ότι ακόμη κι αν του ζητηθεί να επιστρέψει, η απάντηση θα είναι αρνητική.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις αυτές, ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, με την οποία γνωστοποιήθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο Παπαδόπουλο.