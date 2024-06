Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ είχε γενέθλια - Έγινε αισίως 75 ετών

Το 1981 θα πρωταγωνιστήσει στην «Ερωμένη του Γάλλου Υπολοχαγού» δίπλα στον Τζέρεμι Άιρονς, κερδίζοντας το BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού, ενώ το 1982 θα κάνει μία συνταρακτική ερμηνεία στην «Εκλογή της Σόφι» ως Πολωνή επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Η Στριπ θα πάρει τον ρόλο ικετεύοντας τον Πάκουλα και θα δικαιωθεί καθώς θα κερδίσει και το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου. Τον επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει ακόμη μία εξαιρετική ερμηνεία της, αυτή τη φορά για την «Εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ», όπου για πρώτη φορά θα υποδυθεί έναν αληθινό χαρακτήρα, αυτόν της εργάτριας και ακτιβίστριας. Για την προετοιμασία του ρόλου, θα συναντηθεί με ανθρώπους που γνώριζαν την Σίλκγουντ, προσπαθώντας να κατανοήσει τον χαρακτήρα της.

Αθάνατα ρομάντζα και κωμωδίες

Το 1985 θα έρθει η ώρα να συνεργαστεί με τον Σίντνεϊ Πόλακ στο ρομαντικό «Πέρα από την Αφρική», δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Κλάους Μαρία Μπραντάουερ (η ταινία βραβεύτηκε με 7 Όσκαρ), ενώ το 1988 θα πρωταγωνιστήσει στο ιδιαίτερο δραματικό θρίλερ «Κραυγή στο Σκοτάδι», υποδυόμενη μία Αυστραλέζα που κατηγορείται για το φόνο της κόρης της, ενώ η ίδια υποστήριζε ότι την έχουν απαγάγει. Μία ερμηνεία που θα της χαρίσει και το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών. Αμέσως μετά, θα παίξει στην εύπεπτη κωμωδία «Διαβολογυναίκα», όπου άξιζε μόνο για την ερμηνεία της Στριπ, ενώ ο επόμενος κωμικός ρόλος της θα είναι στη μαύρη κωμωδία «Ο Θάνατος σου Πάει Πολύ», έχοντας δίπλα της την φίλη της Γκόλντι Χόουν και τον τότε ανερχόμενο Μπρους Γουίλις.

Είναι μία περίοδος όπου η Στριπ φάνηκε να έχει μία καμπή στην καριέρα της ενώ ορισμένοι έγραψαν πως σπαταλούσε το μεγάλο ταλέντο της. Δοκιμάστηκε έως και σε περιπέτειες όπως το “Άγριος ποταμός - The River Wild” το 1994 σε σκηνοθεσία Κέρτις Χάνσον.

Ωστόσο λίγο αργότερα έμελλε να πρωταγωνιστήσει στο υπέροχο ρομαντικό δράμα «Οι Γέφυρες του Μάντισον» έχοντας δίπλα της τον Κλιντ Ίστγουντ, που υπέγραψε και τη σκηνοθεσία, ταινία που άρεσε πολύ στο κοινό.

Tο 2002 η Meryl Streep έπαιξε στο «Adaptation», σε σκηνοθεσία Spike Jonze με τον Νίκολας Κέιτζ και τον Κρις Κούπερ. Προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου ενώ ακολούθησε η θαυμάσια ταινία «Οι Ώρες» του Στίβεν Ντάλτρι, το 2003 έχοντας δίπλα της τις Νικόλ Κίντμαν και Τζούλιαν Μουρ, με την Κίντμαν να κερδίζει Όσκαρ α’ γυναικείου. Το 2005, πρωταγωνίστησε στην τεράστια εμπορική & καλλιτεχνική επιτυχία (θεωρείται ίσως η πιο εμπορική της καριέρας της με 326 εκατομμύρια δολάρια) «Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα», στο ρόλο μίας σατανικής διευθύντριας περιοδικού, δίνοντας τα ρέστα της με υφιστάμενη την Αν Χάθαγουει.

Με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ξανασυνεργάστηκε στο πολιτικό δράμα «Λέοντες αντί αμνών» όπου συμπρωταγωνίστησε και ο Τομ Κρουζ. Η Στριπ υποδύθηκε έξοχα μία δημοσιογράφο – πολιτική αναλύτρια.

Το 2011 θα ενσαρκώσει απολύτως πειστικά την Μάργκαρετ Θάτσερ, στο φιλμ «Η Σιδηρά Κυρία», κατακτώντας και το τρίτο της Όσκαρ, κάτι που από αρκετούς θεωρήθηκε και λίγο πολύ χαριστικό. Από τις τελευταίες της επιτυχίες ήταν το συμβατικό αλλά αρκούντως καλογυρισμένο «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2017 με τον Τομ Χανκς (ενσάρκωσε την εκδότρια της εφημερίδας Washington Post, Katharine Graham) με το οποίο ήταν για μια ακόμη φορά υποψήφια για Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, & το 2016 το «Florence Foster Jenkins – Φάλτσο Σοπράνο» του Στίβεν Φρίαρς, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου. Δεν μπορούμε βέβαια να ξεχάσουμε πόσο απολαυστική ήταν ως Ντόνα στο μουσικοχορευτικό φιλμ «Mamma Mia! Η Ταινία» της Φιλίντα Λόιντ το 2008 που γυρίστηκε σε Σκιάθο και Σκόπελο και η Μέριλ Στριπ απέδειξε πως τραγουδά και πολύ ωραία. Ακόμα ήταν θαυμάσια και στην κομεντί "Είναι Μπερδεμένο - It's Complicated" της Νάνσι Μέγιερς το 2009 όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Άλεκ Μπάλντουιν και Στιβ Μάρτιν.

Η Μέριλ Στριπ, παραμένει ενεργή και έτοιμη για νέες προκλήσεις, όπως στην σατιρική ταινία «Μην κοιτάτε πάνω -Don't Look Up» του 2021, σε σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι. Στην τηλεόραση παίζει με τον Στιβ Μάρτιν στην επιτυχημένη σειρά «Only Murders in the Building» της πλατφόρμας Hulu.

Εδώ και έξι χρόνια ζει εν διαστάσει με τον σύζυγό της, από το 1978, Ντον Γκάμερ, όπως έχει γραφτεί. Έτσι, το μόνο που απομένει μετά από μία μακρά καλλιτεχνική διαδρομή, είναι το ερώτημα αν θα πιάσει ποτέ το ρεκόρ των τεσσάρων Όσκαρ από την Κάθριν Χέπμπορν που είναι πολύ πιθανό να συμβεί.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ