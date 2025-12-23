Αποθέωση στο Twitter για τo reunion του «Παρά Πέντε»

Είκοσι χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου το «Παρά Πέντε» επέστρεψε στη μικρή οθόνη.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη, αλλά και άλλοι συντελεστές της σειράς, όπως η Ζέτα Μακρυπούλια και η Έφη Παπαθεοδώρου, συνατήθηκαν ξανά τηλεοπτικά, με την επανένωσή τους να προκαλεί συγκίνηση στα social media.

Μόλις ξεκίνησε η έναρξη προβολής του επετειακού επεισοδίου, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, το Twitter πλημμύρισε με αποθεωτικά σχόλια. Μέσα από αυτά οι τηλεθεατές μοιράστηκαν τη συγκίνησή τους για την επιστροφή της πεντάδας.

«Τα νιάτα μας», «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», «Σαν ψέμα μου φαίνεται», «Πόσο συγκινητικό να τους βλέπουμε ξανά μαζί», «Είναι τόσο συγκινητικό που επέστρεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να θυμηθούν ξανά όλα όσα έζησαν. Μια ολόκληρη εποχή που από τότε έχει αλλάξει άρδην», «Τι συγκινητικό παιδιά μετά από 20 χρόνια που σας ξανά βλέπουμε. Μας λείψατε τι γέλιο τι κλάμα έχουμε ρίξει μαζί σας η καλύτερη σειρά που έπαιξε ποτέ», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια.