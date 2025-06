Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 19 έως και 25-6-2025

"28 Χρόνια Μετά - 28 Years Later"

Αίθουσα 1 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 3 στις 17.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 4 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 7 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) και στις 21.10 καθημερινά (με υπότιτλους)

"Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon"

Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων.

Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell.

O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise.

Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ.

Διάρκεια: 125 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

Παραγωγοί: Marc Platt, Dean DeBlois και Adam Siegel.

Γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η live action ταινία της Universal Pictures International, ξεκίνησε αρκετά καλά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 206,2 εκατ. δολαρίων (τα 93,1 στις ΗΠΑ) ενώ στη χώρα μας πήρε την 1η θέση στο box office κόβοντας σε 198 αίθουσες πανελλαδικά, 18.204 εισιτήρια, μία επίδοση που ωστόσο θεωρήθηκε ικανοποιητική έως μέτρια.