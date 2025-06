Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 19-6 έως και 2-7-2025

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, το μοναδικό θερινό σινεμά της πόλης της Πάτρας (τηλ. 2610994765), τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 19/6 έως και την Τετάρτη 25/6/2025 θα προβάλλονται 2 ταινίες.

Στην προβολή με ώρα έναρξης 21.00 θα παίζεται η νέα ταινία ψηφιακού ανιμέισον της Disney και της Pixar "Έλιο - Elio".

Ο Έλιο είναι ένα 11χρονο αγόρι που έχει μία και μόνο επιθυμία: να τον απαγάγουν οι εξωγήινοι. Αιφνιδίως, το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα και έτσι, μαζί με τη θεία του και τον πιο πιστό φίλο του, τον εξωγήινο Γκλόρντο, ο Έλιο ταξιδεύει εκατομμύρια μίλια στην καρδιά του γαλαξία, περιπέτεια που τον φέρνει σε επαφή με πρωτοφανείς κόσμους και απερίγραπτα πλάσματα.

Με την υπογραφή του Άντριαν Μολίνα, σεναριογράφου και συν-σκηνοθέτη του πολύ επιτυχημένου παιδικού φιλμ "Coco".

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Μιχάλης Ψυχράμης, Τάνια Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Μάριζας, Μαρία Ζερβού, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Κατερίνα Γκίργκις, Αφροδίτη Αντωνάκη, Νέστορας Κοψιδάς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώτα Μηλίτση, Γιώργος Νικόπουλος.

Διανομή από την Feelgood.

Παραγωγή: Mary Alice Drumm.

Διάρκεια: 99 λεπτά.

Η ταινία βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στο εξωτερικό.

www.cinekastro.wordpress.com

Από την Πέμπτη 19/6 έως και την Τετάρτη 25/6 με ώρα έναρξης 22:45 θα παίζεται στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο η ταινία Γαλλικής παραγωγής "Και ο Θεός Επλασε τη Μητέρα - Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan - My Mom, God and Sylvie Vartan" σε σκηνοθεσία του Κεν Σκοτ, με τους: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Sylvie Vartan.

Το 1963, η Esther γεννά τον Roland, το μικρότερο αδελφάκι μιας πολυμελούς οικογένειας, o οποίος γεννιέται με στρεβλοποδία, μια σκελετική δυσμοφία που τον εμποδίζει να σταθεί όρθιος. Σε πείσμα όλων όσοι τη συμβουλεύουν να αποδεχθεί στωικά την κατάσταση, εκείνη υπόσχεται στο γιο της ότι θα μπορέσει να περπατήσει όπως όλοι οι άλλοι και να έχει μια υπέροχη ζωή. Από εκείνη τη στιγμή, η Esther αφιερώνεται πλήρως στο να εξασφαλίσει ότι η υπόσχεσή της θα πραγματοποιηθεί. Διατρέχοντας δεκαετίες γεμάτες δυσκολίες και θαύματα, η -βασισμένη σε αληθινή ιστορία- ταινία του Ken Scott με τους Leïla Bekhti και Jonathan Cohen είναι η ιστορία ενός απίστευτου πεπρωμένου και της πλέον δυνατής και ανιδιοτελούς αγάπης: της αγάπης μιας μητέρας για το παιδί της.

Το σενάριο του φιλμ του Κεν Σκοτ, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που έγραψε ο Ρολάν Πέρεζ.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Διανομή: Feelgood.

Στην ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα από τις 12-6, κόβοντας σε 21 αίθουσες πανελλαδικά, 3.759 εισιτήρια, εμφανίζεται και η ίδια η θρυλική Αρμενοβουλγαρογαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σιλβί Βαρτάν - Sylvie Vartan στα 80 της χρόνια σήμερα.