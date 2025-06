Τέσσερις συνεδρίες και 46 ομιλητές στο 2ο Forum Ενιαίας Υγείας την Τρίτη 3 Ιουνίου

Με την επίσημη παρουσίαση του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC) συνοδεύονται φέτος οι εργασίες του 2 ου Forum Ενιαίας Υγείας το οποίο θα φιλοξενηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου στην Αίθουσα Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη, Αθήνα).

Οι εργασίες του 2 ου Forum Ενιαίας Υγείας θα ξεκινήσουν στις 5 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή επιστημόνων απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, πανεπιστημιακών, εκπροσώπων πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών κ.α.

Το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία έχει έδρα την Αθήνα και αποτελεί σύμπραξη δύο φορέων: του «Ασκληπιού - Ενιαία Υγεία», Διεθνούς Οργανισμού για την Ενιαία Υγεία και του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Εθνικού Φορέα Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το MED-OHC έχει βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων της Ενιαίας Υγείας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από δράσεις καινοτομίας και έρευνας και με την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών δυνάμεων και φορέων.

Οι εργασίες του 2 ου Forum Ενιαίας Υγείας θ’ ανοίξουν με την συνοπτική περιγραφή των στόχων του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC) και την εισαγωγική συνεδρία για τον ρόλο της Ενιαίας Υγείας στην πρόληψη και στην προετοιμασία ενόψει μελλοντικών κρίσεων. Κεντρική επιδίωξη είναι το MED - OHC να καθιερωθεί ως το πιο έγκυρο Κέντρο Επιστημονικής Αναφοράς και Ανάπτυξης Καινοτομιών Ενιαίας Υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον στην λεκάνη της Μεσογείου. Και μέσω αυτού να προωθηθούν και ν’ αναπτυχθούν η τεχνογνωσία, τα επιστημονικά εργαλεία, οι υπηρεσίες και οι συνεργατικές δράσεις που θα προστατεύσουν τα ζώα και τους ανθρώπους από νέες πανδημίες και άλλες κρίσεις, ενισχύοντας την ευημερία όλων μας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Συνολικά 46 ομιλητές και τέσσερις συνεδρίες εντάσσονται στον κύκλο εργασιών του 2 ου Forum Ενιαίας Υγείας.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών, με την επιφύλαξη μικρών τροποποιήσεων:

ΤΡΊΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2025

17.00 - 20.00

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάδα

16:30-17:00 ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ – WELCOME COFFEE

17:00-17:05 Έναρξη 2ου One Health Forum

Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

(Ε.ΕΝ.Ε), Εντεταλμένος Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

17:05-17:15 Ενιαία Υγεία – Η Στρατηγική για το απόλυτο Συνεργατικό Οικοσύστημα

Σέρκος Χαρουτουνιάν, Καθηγητής (και πρώην Αντιπρύτανης) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, Α’ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του FAO (Food Agriculture Organization) για την

Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Μέλος του ΕΣ, MED-OHC

17:15-17:30 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑ

MED-OHC: Η Άμυνά μας στις προκλήσεις του Μέλλοντος Ελένη Παυλίδου, CEO MED-OHC, Πρόεδρος του Asclepius One Health

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ & MED-OHC Αντώνιος Φιλιππής, Πρόεδρος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

MED-OHC: Η Ίδρυση, ο Ρόλος, οι Στόχοι, οι Προοπτικές Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου MED-OHC, Καθηγήτρια Πληροφορικής & Τεχνολογιών για Πράσινες, Περιφερειακές Πολιτικές, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

17:30-18:00 Κεντρικοί Χαιρετισμοί

Γεώργιος Παπανδρέου, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2009-2011

Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός Μάκης Βορίδης, Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργείο Υγείας, video

Υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων*

Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υπουργείο Υγείας, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης*

Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υφυπουργός Αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ιωάννης Καραγιάννης, Εκπρόσωπος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Πρόεδρος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)

Διαμαντής Γκολιδάκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ, Ιατρός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής

Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος & Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α ́ Αθηνών, ΠΑΣΟΚ*

Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων, Υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

18:00-18:10 Χαιρετισμός Ιατρικός Όμιλος Αθηνών

Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

18:10-18:15 Τιμητική Διάκριση του Δρ Βασίλη Αποστολόπουλου, Διευθύνων Σύμβουλος

του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, για την έμπρακτη στήριξη της Στρατηγικής προσέγγισης

του One Health

18:15-18:30 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πολιτικών και Επιστημονικών Φορέων

Δρ Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής του Γραφείου των SDGs και Agrifood Systems του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων & Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)

Δρ Joao Breda, Επικεφαλής Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας του Π.Ο.Υ Ευρώπης στην Αθήνα

Δημήτριος Τσιόδρας, Ευρωβουλευτής ΝΔ, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων, video

Ηλίας Κυριόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science (LSE), Μέλος του ΕΣ, MED-OHC, video

18:30-19:00 Σύντομες Τοποθετήσεις

Δρ. Σπύρος Σαπουνάς, MD, MSc, PhD, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Αντιπρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Έφη Πεξαρά, DVM, MSc, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Κατερίνα Μαρίνου, DVM, MVM, PhD Διευθύντρια του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Γενική Γραμματέας Ευρωπαίων Ιδιωτών Κτηνιάτρων

Δημήτριος Βλαστός, BSc, MSc, MS, Γνωσιακός – Συμπεριφορικός Ψυχολόγος Υγείας,

Καθηγητής/ Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

Γεώργιος Βίτσας, Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

Θεοχάρης Κολοβέας, Πρόεδρος HAVEPHARM (Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων και των εταιρειών μελών του)

Μαρία Λινού, DVM, MSc, PhD, Πρόεδρος Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Εθνική Συντονίστρια Ελληνικών Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Νίκος Χρυσοβερίδης, Ειδικός Συνεργάτης της ΝΔ, σε θέματα Φιλοζωίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Π. Φαλήρου, Πρόεδρος Κτηνιατρικού Συλλόγου Αττικής & Νήσων

Κορίνα Λιούτα, Αιρετό Μέλος Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ΕΝΕ, Προϊσταμένη Κέντρου Υγείας Αμαρουσίου, ΠΠ Σικιαριδείου Ιδρύματος

19:00-19:15 Ά ΣΥΝΕΔΡΊΑ One Health και Νέες Προκλήσεις: Αναδυόμενες Ασθένειες - Παράδειγμα Περιφέρειας Θεσσαλίας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων

Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Γεώργιος Βαλιάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος Ομάδας Εργασίας AMR, MED-OHC

Δημήτριος Κατσαούνης, Applied AI Consultant, Μέλος του ΕΣ, MED-OHC, video

Μαίρη Γιαννιού, Διεύθυνση Υγείας Ζώων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σμαρώ Σωτηράκη, Διευθύντρια Ερευνών, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου

Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας, Διευθύντρια Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

19:15-19:30 Β ΣΥΝΕΔΡΊΑ One Health και Νέες Προκλήσεις: Αναδυόμενες Ασθένειες- Γρίπη Πτηνών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων

Θεοφάνης Κανέλλος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Surrey, Vice President Global Innovation CEVA, Μέλος ΕΣ MED-OHC

Ιωάννης Αρσενάκης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας των Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπρόσωπος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού & Προϊόντων Αυγού (ΕΔΟΑΠΑ)

19:30-19:45 Γ ΣΥΝΕΔΡΊΑ Μικροβιακή Αντοχή: Η διαχρονική Πρόκληση της Δημόσιας Υγείας

Δρ Joao Breda, Επικεφαλής Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας του Π.Ο.Υ Ευρώπης στην Αθήνα

Δρ Γαργαλιάνος – Κακολύρης Παναγιώτης, Διευθυντής Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Δρ Χρήστος Ζαφειρίδης, European Commission (Seconded National Expert), DG Health and Food Safety - Directorate G, Crisis management in food, animals and plants, Unit G4, Official Controls - Northern Ireland Liaison, Team (NILT), Official Veterinarian, Ministry of Rural, Development and Food of Greece - General Directorate of Veterinary Services, DVM, M.Sc., Ph.D., Belfast (UK), Μέλος Ομάδας Εργασίας AMR, MED-OHC, video

Δρ Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, Μέλος του ΕΣ, MED-OHC

19:45-20:00 Δ Συνεδρία One Health - Περιβαλλοντική Υγεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου MED-OHC, Καθηγήτρια Πληροφορικής & Τεχνολογιών για Πράσινες, Περιφερειακές Πολιτικές, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας, Founding Partner, SPOROS Impact Ventures, Μέλος του ΕΣ, MED-OHC

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, Γεωπόνος MSc, PhDc, Υπεύθυνος Έρευνας Εταιρίας Kafsis, SA, Μέλος Ομάδας Εργασίας MED-OHC

Λίνα Τουπεκτσή, Γεωπόνος, MSc, MBA

Συντονιστής: Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), Εντεταλμένος Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Πρόεδρος: Θεοφάνης Κανέλλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου του Surrey, Vice President Global Innovation, CEVA, Μέλος

ΕΣ, MED-OHC

Μέλη: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, MED-OHC Καθηγήτρια Πληροφορικής & Τεχνολογίας για Πράσινες Περιφερειακές Πολιτικές, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναστασία Τσαγκαράκου Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σέρκος Χαρουτουνιάν Καθηγητής (και πρώην Αντιπρύτανης) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του FAO (Food Agriculture Organization) για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Μέλος ΕΣ, MED-OHC

Ελένη Παυλίδου CEO MED-OHC, Πρόεδρος του Asclepius One Health

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ζώης Μαρίνος

Δημοσιογράφος, Συνεργάτης Ομογενειακών ΜΜΕ

Υποστηρικτής: Asclepius One Health Platform

