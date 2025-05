"Made in Vain" -The Event στο Τριανόν με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κλιούμη

Μετά από 17 χρόνια παρουσίας στη σκηνή, ο Γιάννης Αλιμπέρτης – Παγκόσμιος & Πανευρωπαϊκός Πρωταθλητής, κάτοχος WABBA International Pro Card και αθλητής με πολλαπλούς πανελλήνιους τίτλους και Grand Prix – επιστρέφει. Στα 40 του χρόνια και με σχεδόν δύο δεκαετίες αγωνιστικής εμπειρίας, ο Γιάννης ανεβαίνει στο stage σε offseason μορφή, για ένα εκρηκτικό guest posing που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: Η ποιότητα δεν κάνει ποτέ off! Γνωστός για την επιβλητική σκηνική του παρουσία, ο Γιάννης εμφανίζεται και πάλι. Διάρκεια. Πειθαρχία. Υπεροχή. Η σκηνή ανήκει στους καλύτερους.

Η αφορμή είναι το "Made in Vain", σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κλιούμη, που είναι ένα ντοκιμαντέρ αποκάλυψη. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία για όσους θέλουν να δουν την ανθρώπινη υπέρβαση, την πίστη, τις θυσίες και την αφοσίωση στην πιο ακραία τους μορφή.

Νεφέλη Ποντίκη, The next best thing

Η Νεφέλη Ποντίκη, μόλις 22 ετών, απόφοιτη διαιτολογίας και αθλήτρια της κατηγορίας Wellness, είναι ήδη το πρόσωπο που συζητιέται όσο κανένα άλλο. Το 2023, στην ηλικία των 20, μπήκε με φόρα στον αγωνιστικό χώρο κατακτώντας:

- 2η θέση στο Mr Οδύσσεια

- 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

- 1η και 2η θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα στη Μάλτα

Και τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στο Olympia Amateur στην Πορτογαλία τον Ιούλιο του 2025, η Νεφέλη προετοιμάζεται για την κορυφή — με πείσμα, ταλέντο και στόφα πρωταθλήτριας.

Το όλο event δεν περιορίζεται στο guest posing.

Θα παρευρεθούν σημαντικές μορφές του χώρου, θρύλοι και πρωταθλητές του ελληνικού bodybuilding για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί σας, να μοιραστούν τα μυστικά τους, τις εμπειρίες τους και την πορεία τους προς την κορυφή.

Μια βραδιά που αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις, πάθος και ιστορία, και θα κλείσει με την προβολή της ταινίας “Made in Vain”, τα γυρίσματα και η έρευνα της οποίας κράτησαν 5 ολόκληρα χρόνια.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 29 Μαΐου στους Ελληνικούς Κινηματογράφους. Οι θεατές θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ωμή αλήθεια του bodybuilding: Έναν κόσμο όπου οι αθλητές αγωνίζονται χρόνια, προετοιμάζονται μήνες, για λίγα μόλις

λεπτά πάνω στη σκηνή. Λεπτά κατά τα οποία καλούνται να παροιάσουν το σώμα που έχτισαν με αίμα, ιδρώτα και αφοσίωση, γνωρίζοντας πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή κρίνονται αυστηρά και αμείλικτα.

Η ταινία δεν ωραιοποιεί ούτε επικρίνει. Αποτυπώνει με σκληρότητα και ευθύτητα την πραγματικότητα – έναν κόσμο γεμάτο προσωπικούς δαίμονες, ανηλεείς εσωτερικές μάχες και διαρκείς προκλήσεις που ωθούν το σώμα και το πνεύμα στα

όριά τους. Κάποιοι το αποκαλούν άθλημα, τρόπο ζωής ή ματαιοδοξία. Άλλοι το ζουν σαν θρησκεία. Ένα είναι σίγουρο: Μόλις γίνεις bodybuilder, παραμένεις bodybuilder για πάντα.

"Made in Vain"

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κλιούμης

Παραγωγή: EKSO PRODUCTIONS Λουΐζος Ασλανίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος Νούσιας GSC

Μοντάζ: Ιωάννα Πογιαντζή

Μουσική: Χρήστος Αντωνίου

Ηχητικός Σχεδιασμός & Μίξη: Άρης Λουζιώτης.

Με τους: Γιώργο Τουλιάτο, Σταύρο Τριουλίδη, Λευτέρη Σιδηρόπουλο.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ:

-Marche Du Film – Cannes Film Market

-Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

*Να προσθέσουμε πως πριν λίγο καιρό προβλήθηκε και στην Πάτρα η κοινωνικοδραματική ταινία "Όνειρα Ιλουστρασιόν - Magazine Dreams", φιλμ που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα, και είχε για πρωταγωνιστή τον 35χρονο Αφροαμερικανό ηθοποιό Jonathan Majors.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ