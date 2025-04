Η δραματική ταινία "Όνειρα Ιλουστρασιόν - Magazine Dreams" από 17 Απριλίου στην Ελλάδα

To κοινωνικο δραματικό φιλμ με τίτλο "Magazine Dreams - Όνειρα Ιλουστρασιόν" με πρωταγωνιστή τον 35χρονο Αφροαμερικανό ηθοποιό Jonathan Majors που είχε παίξει στο "Creed III" του Michael B. Jordan, βγαίνει την Μ. Πέμπτη 17-4-2025 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την The Film Group, και θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Το φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2023, διακρίθηκε στο Sundance Film Festival του 2023 με το Special Jury prize, και ενώ αρχικά ήταν να διανεμηθεί στις αίθουσες στις 8 Δεκεμβρίου 2023, βγήκε στις 21 Μαρτίου 2025 στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

"Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη", απεφάνθη στην κριτική του το Τhe Hollywood Reporter.

Σενάριο & σκηνοθεσία: Elijah Bynum.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Κίλιαν Μάντοξ ονειρεύεται να γίνει μπόντι μπίλντερ παγκοσμίου φήμης και να κοσμήσει τα εξώφυλλα περιοδικών γυμναστικής. Ζει μία μοναχική, αυστηρά πειθαρχημένη ζωή και το αδιάκοπο κυνήγι της τελειότητας των ωθεί όλο και περισσότερο προς την αυτοκαταστροφή. Ωστόσο, πίσω από την επίμονη προσπάθεια κατάκτησης της φήμης κρύβεται μία απελπισμένη, βασανιστική ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Καθώς παλεύει με τα σωματικά του όρια, αλλά και τους εσωτερικούς του δαίμονες, ξετυλίγεται μία ιστορία για τις ακραίες θυσίες που είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιος προκειμένου να βρει την αναγνώριση σε έναν κόσμο που συχνά τον αγνοεί.

Από τους παραγωγούς των ταινιών Η Τελευταία Μονομαχία, The Report, Βελούδινο Πριόνι, Νυχτερινός Ανταποκριτής και Michael Clayton, η ταινία προβλήθηκε όπως προείαπμε, στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Sundance στη Γιούτα όπου & απέσπασε το βραβείο US Dramatic Special Jury Award for Creative Vision. Από τον σκηνοθέτη της ταινίας "Καλοκαιρινές Νύχτες".

Έγραψαν για την ταινία

«Φορτισμένο με τόση ένταση, που ανά στιγμές σου κόβει την ανάσα».

«Αριστοτεχνική, άβολη, τρομακτική, έντονη και αξέχαστη εμπειρία, ένα κράμα του Χωρίς Μέτρο και του Ταξιτζή», ZachPope.