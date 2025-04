2η Αίθουσα Πάνθεον: "Η Ορχήστρα του Αδελφού μου" και "Έχω κάτι να Πω"

Το πρόγραμμα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα θα συνεχίζει σε «Γαλλόφωνους» ρυθμούς και τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 3 Απριλίου έως και την ερχόμενη Τετάρτη 9/4 καθώς θα προβάλλει στις 19.30 την εξαιρετική Γαλλική ταινία «Η Ορχήστρα του Αδελφού μου», μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία στην Γαλλία, ενώ στην βραδινή προβολή των 21.30 θα παιχθεί η νέα Ελληνικής παραγωγής ταινία «Έχω κάτι να Πω» του Στράτου Τζίτζη με τον Αντίνοο Αλμπάνη.

Πιο αναλυτικά με ώρα έναρξης 19:30

«Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ - En Fanfare / The Marching Band»

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια: 103 λεπτά

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/3/2025

Διανομή από την ONE FROM THE HEART.

Σκηνοθεσία: Emmanuel Courcol

Παίζουν οι ηθοποιοί: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé.

Σενάριο: Khaled Amara, Oriane Bonduel, Emmanuel Courcol, Irène Muscari, Marianne Tomersy

Χρονολογία Παραγωγής: 2024

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία.

Το φιλμ είχε προβληθεί στο περσινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών καθώς και στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία όπου & κατέκτησε το βραβείο Κοινού.

Ο Τιμπό (στο ρόλο ο θαυμάσιος Μπενζαμέν Λαβέρν) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας, ανακαλύπτει ότι είναι υιοθετημένος και έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Τζίμι (ο επίσης πολύ καλός Πιέρ Λοτέν),ο οποίος ανήκει στην εργατική τάξη, εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στη φιλαρμονική ορχήστρα της κοινότητας. Οι δυο τους δεν φαίνεται να έχουν πολλά κοινά εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική, αλλά όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το εξαιρετικό ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να διορθώσει τις αδικίες του πεπρωμένου και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τα ταλέντα του.

Πρόκειται για μία κοινωνική σάτιρα, οικογενειακό δράμα και συνάμα μια παλιομοδίτικα feelgood κομεντί ζεστών αισθημάτων, η οποία απέσπασε 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Σεζάρ και ξεπέρασε τους 2.600.000 θεατές στη Γαλλία.

Όπως έγραψε το Αθηνόραμα, ηθοποιός και σεναριογράφος (με υποψηφιότητα Σεζάρ για το "Welcome"), ο Εμανουέλ Κουρκόλ κάθισε το 2016 στην καρέκλα του σκηνοθέτη ("Cessez-le-Feu") και το 2020 κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το φιλμ "Ένας Θρίαμβος" (2020). Την αληθινή ιστορία ενός θιάσου κρατουμένων, οι οποίοι ανεβάζουν το "Περιμένοντας τον Γκοντό" και μια εμπορική συνταγή εκτελεσμένη με μεράκι και ευαισθησία, στην παράδοση γαλλικών επιτυχιών όπως τα "Παιδιά της Χορωδίας" ή οι "Άθικτοι". Ο Κουρκόλ χειρίζεται με χιούμορ την αντιπαράθεση δύο κόσμων, αυτόν του Μπέκετ και της υψηλής τέχνης απέναντι σε εκείνον του λαϊκού θεάματος, προσαρμόζοντάς την τώρα σε μια διαφορετική, μελωδικότερη συνθήκη.

Να προσθέσουμε πως η ταινία «Η Ορχήστρα του Αδελφού μου» που αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πόσο καλό σινεμά ξέρουν να κάνουν οι Γάλλοι χρόνια τώρα, ήταν και η ταινία έναρξης πριν λίγες μέρες του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

Και είναι μία ταινία που αξίζει να δείτε καθώς μέσα από την ιστορία των δύο αδελφών που μεγάλωσαν σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, που όταν σμίγουν και γνωρίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία με αφορμή ένα θέμα υγείας, αντιλαμβάνονται τα πόσα κοινά στοιχεία έχουν όπως την αγάπη για την μουσική (ο ένας είναι φημισμένος διευθυντής συμφωνικής ορχήστρας και ο άλλος μέλος μίας συντεχνιακής μπάντας σε μία εργατούπολη της βόρειας Γαλλίας που παίζει τρομπόνι αλλά λατρεύει & την τζαζ και τον Μάιλς Ντέιβις) θίγονται πολλά θέματα ενώ η βαθιά συγκίνηση παραμονεύει ολοένα και έρχεται τελικά αυθόρμητα.

Σε μία δε από τις πιο δυνατές σκηνές του φιλμ θα ακούσετε τον μέγα Σαρλ Αζναβούρ και θα σας κάνει να αναζητήσετε το συγκεκριμένο τραγούδι στο youtube.

Το φιλμ βγήκε στις αίθουσες της χώρα μας την περασμένη Πέμπτη 27-3 και πήγε συμπαθητικά κόβοντας σε 20 αίθουσες πανελλαδικά, το 4ήμερο της πρεμιέρας του κοντά στα 3.000 εισιτήρια. Στην Πάτρα προβάλλεται και στη Βέσο Μάρε, στα Options Cinemas.