Πατρινό χρώμα στο Europe Youth Τουρκίας

Σε μία αγωνιστική περίοδο με πολύ έντονη παρουσία Ελλήνων αθλητών σε διεθνή τουρνουά, ήρθε η στιγμή και για την πρώτη «εξόρμηση» σε σταθμό των Europe Youth Series 2025 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU).

Στον δεύτερο σταθμό του νέου χρόνου συγκεκριμένα, την Καππαδοκία, όπου η Ελλάδα βρίσκεται με ασυνήθιστα μεγάλη αποστολή και διεκδικεί διακρίσεις στο πινγκ πονγκ.

Το Europe Youth Tournament της Τουρκίας γίνεται στο Νεβσεχίρ από αύριο 19 μέχρι την Κυριακή 23/03 και θα πάρουν μέρος 10 πρωταθλητές μας από τις ηλικίες έως 13 κι έως 15 ετών. Είναι οι Γιάννης Κιοσελόγλου, Αναστάσιος Φουσέκης, Σπύρος Φουσέκης του Ποσειδώνα Λουτρακίου, Δημήτρης Γεωργαλλίδης, Απόστολος Βατσακλής, Γιώργος Κούβελας του ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης, Γιώργος Σασσάνης, Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης του Τελαμώνα Σαλαμίνας, Θεοφάνης Φρίξος Μαρκουλάκης του Ίκαρου Κάτω Καστριτσίου και Νίκος Αλεξίδης του Α.Σ. Πέρα Θεσσαλονίκης.

Στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι οι Μιχάλης Αγγελίδης, Λουκία Γιανναδάκη, Χρήστος Τσαρσιταλίδης και Αλεσσάντρο Φέλτσερ, που εργάζονται στα σωματεία ΟΑ Χανίων, ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ποσειδώνας Λουτρακίου και Πέρα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Τα Europe Youth tournaments αφορούν σε αθλητές κι αθλήτριες μέχρι 15 ετών και θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είχε μπει στο πρόγραμμα με το Λουτράκι Κορινθίας την περασμένη και την προπερασμένη σεζόν. Στην Τουρκία το όπεν έχει το ομαδικό ξεχωριστά για αγόρια και κορίτσια κι επίσης το απλό και το διπλό μικτό.

Μετέχουν αθλητές από την οικοδέσποινα χώρα, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλές συμμετοχές δηλαδή, ωστόσο το επίπεδο είναι υψηλό, όπως κάθε φορά στον νέο θεσμό, ενώ ο αριθμός των αγώνων δίνει την ευκαιρία για επαρκή τεστ και χρήσιμα συμπεράσματα στους αθλητές.

Όλοι οι εκπρόσωποί μας πρωταγωνιστούν εθνικά στις μικρές ηλικίες, έχουν παραστάσεις (λίγες ή αρκετές) από διεθνείς αγώνες και μπορούν να φτάσουν σε επιτυχίες. Ο Κιοσελόγλου και ο Μαρκουλάκης αναδείχτηκαν προχτές (Κυριακή) νικητές στον Τελικό των αναπτυξιακών τουρνουά σε παίδες και παμπαίδες αντίστοιχα. Ο Αλεξίδης ήταν 2ος στους παμπαίδες στην ίδια διοργάνωση, ο Αλεξανδρίδης 3ος, ενώ ο Αν Φουσέκης πήρε την 3η θέση στους παίδες και ο Βατσακλής την 4η.

Ο Δημήτρης Γεωργαλλίδης είναι νούμερο 6 στον ελληνικό πίνακα αξιολόγησης των παίδων, ο Σπ. Φουσέκης Νο 7 και ο Σασσάνης Νο 10. Στους παμπαίδες ο Κούβελας εμφανίζεται αυτόν τον μήνα στο νούμερο 5.

Το πρόγραμμα ανοίγει κλασικά με το ομαδικό, που διεξάγεται με το σύστημα κορμπιγιόν και αρκεί και η παρουσία δύο αθλητών για κάθε συμμετοχή. Στην Under 15 η χώρα μας σχημάτισε τρεις ομάδες. Στην Ελλάδα 1 είναι οι Κιοσελόγλου/Αν. Φουσέκης, στην Ελλάδα 2 οι Βατσακλής/Γεωργαλλίδης και στην Ελλάδα 3 οι Σασσάνης/Σπ. Φουσέκης.

Στην Under 13 υπάρχει εκπροσώπηση με δύο ομάδες. Ο Μαρκουλάκης και ο Αλεξίδης αποτελούν την Ελλάδα 1 και ο Κούβελας με τον Αλεξανδρίδη την Ελλάδα 2.

Στο ομαδικό παμπαίδων οι συμμετοχές είναι 6. Τις συμπληρώνουν η Τουρκία και η Ελλάδα με 4 και 2 ομάδες αντίστοιχα. Το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει «πουλ» στο στάδιο 1 με κάθε ματς ομαδικού να έχει τρία επί μέρους παιχνίδια και τελικό στο στάδιο 2 ανάμεσα στον νικητή και τον 2ο του ενιαίου γκρουπ (αυτός ο αγώνας κρίνεται υπέρ της καλύτερης ομάδας των πέντε ματς). Τρεις αγωνιστικές διεξάγονται αύριο και δύο την Πέμπτη 20/03.

Στο ομαδικό παίδων οι συμμετοχές είναι 8. Εκτός από την οικοδέσποινα χώρα και τις 3 ομάδες της Ελλάδας εκπροσωπούνται η Δανία (με 2 ομάδες) και η Γερμανία.

Ενιαίος όμιλος και παιχνίδια «ένας προς όλους» εφαρμόζονται και εδώ στο στάδιο 1 και θ’ ακολουθήσει για το χρυσό μετάλλιο αναμέτρηση του 1ου με τον 2ο (επίσης με το σύστημα best of five matches). Αύριο θα γίνουν τέσσερις αγωνιστικές και μεθαύριο τρεις.

# Οι διοργανωτές έκαναν γνωστό ότι θα υπάρχει live streaming για τους αγώνες, που θα γίνονται στο τραπέζι 1. Ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σύνδεσμοι, πάντως το πρόγραμμα αναφέρει τέσσερις αγώνες για τη χώρα μας την Τετάρτη στο τραπέζι 1. Στους παίδες η Ελλάδα 3 συναντά τη Γερμανία στις 08:00 δική μας ώρα και η Ελλάδα 2 τη Δανία 1 (10:40) και στους παμπαίδες η Ελλάδα 2 αναμετριέται με την Τουρκία 3 (15:20) και η Ελλάδα 1 με την Τουρκία 2 (18:00).

# Η Καππαδοκία είναι μία ώρα μπροστά από την Ελλάδα.

# Στο διπλό μικτό μόνο ο Αλεξανδρίδης μπόρεσε να βρει διαθέσιμη παρτενέρ επί τόπου. Στην κατηγορία Under 13 θ’ αγωνιστεί με την Τουρκάλα Μπερέν Μποζκούρτ.

# Επιδιαιτήτρια των αγώνων είναι η Μαρία Τσίπου.

# Η σελίδα του τουρνουά στο site της ETTU είναι στη διεύθυνση https://www.ettu.org/europe-youth-series/.