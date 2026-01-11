Πού θα δείτε Προμηθέα, Άρης - ΑΕΚ και Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Back to Top
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, είναι γεμάτο συναρπαστικά παιχνίδια, με ντέρμπι στην Super League, Super Cup Ισπανίας και GBL.

Στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζουν το ντέρμπι Άρης – ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και ο αγώνας Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη Super League. Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ για τη GBL, ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με το Μαρούσι, ο Ολυμπιακός με την Καρδίτσα και ο Παναθηναϊκός με το Περιστέρι Betsson.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026

10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Μπράντον Νακασίμα Μπρίσμπεϊν Τελικός

10:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τελικός 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ολυμπιακός GBL

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson GBL

13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga

15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας GBL

16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Super League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Πόλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA

