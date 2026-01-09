Διπλή ενίσχυση για τον Ηρακλή Πατρών

Ένας ακόμη συνδετικός «κρίκος» προστέθηκε χθες στην πολύχρωμη, διαδραστική και πολυτάλαντη συντροφιά του Ηρακλή Πατρών.

Πρόκειται για τον αμυντικό Τάσο Αλτάνη, που αγωνιζόταν με ιδιαίτερη επιτυχία και λαμπρές επιδόσεις, μέχρι τον περασμένο μήνα στον Ησαΐα Δεσφίνας, ομάδα της Α’ Ερασιτεχνικής Φωκίδας που πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου στην Γ' Εθνική.

Η νεανική συντροφιά του Α.Σ. Ηρακλή Πατρών, στο λυκαυγές των 96 χρόνων από την ίδρυσή του και σε πείσμα όλων των μεμψίμοιρων, με ήθος κι αξιοπρέπεια πορεύεται πάντα με την ίδια φιλοσοφία, με αρχές, χωρίς εξαρτήσεις, υποχρεώσεις κι επιμίσθια και με αποκλειστική στοχοπροσήλωση κοσμεί το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας.

Έγινε αυτό που ήθελε!

Ο Α.Σ.Ηρακλής Πατρών ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα που τόσο αγάπησε του αρχηγού Νικόλα Μυλωνόπουλου.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί μία νέα πορεία και προσθέτει κρίκους σε αυτήν την όμορφη, πολύχρωμη και συναρπαστική συντροφιά του τοπικού ποδοσφαίρου. Τα καλύτερα είναι μπροστά!