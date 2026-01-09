Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 95-80: Επιστροφή στις νίκες για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 95-80 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Πάτησαν γκάζι στο δέυτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Γουόρντ και τον Βεζένκοφ να είναι οι κύριοι εκφραστές της αντεπίθεσης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, που ήταν νωχελική στο πρώτο μέρος του αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, καθώς γύρισε το πόδι του σε μία προσπάθεια για λέι απ και γέμισε με ανησυχία άπαντες στο ΣΕΦ.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ήταν νευρικός στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Έκανε πέντε λάθη και έδωσε αρκετές ευκαιρίες στην Μπάγερν Μονάχου να τρέξει το γήπεδο. Ο ΜακΚόρμακ ήταν καταπληκτικός πετυχαίνοντας εννέα πόντους και οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι 21-23 στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες μπήκαν υπνωτισμένοι στο δεύτερο δεκάλεπτο και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Πέσιτς, που με συνεχόμενα τρίποντα έφτασε να προηγείται με οκτώ πόντους (28-36). Τότε, ανέλαβε δράση ο Γουόρντ, που πάτησε γκάζι σε άμυνα και επίθεση και έδωσε πολύτιμους πόντους και ψυχολογία στην ομάδα του. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Γιώργο Μπαρτζώκα έφτασε να προηγείται με 2 πόντους (49-47).

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός μπήκε πιο συγκεντρωμένα και με περισσότερη ενέργεια. Ο Βεζένκοφ ήταν καταπληκτικός και έφτασε τους 21 πόντυους στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Βούλγαρος ήταν η σταθερά των ερυθρολεύκων καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 12 πόντων, χάρη σε ένα τρομερό buzzer beater τρίποντο του Φουρνιέ.

Στην τελευταία περίοδο η Μπάγερν Μονάχου άγχωσε για λίγο τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν είχαν βγει από το παρκέ Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, όμως όταν επέστρεψαν οι Πειραιώτες πάτησαν και πάλι γκάζι για να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +15 (95-80), που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους και 35 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης και ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Ο Μιλουτίνοφ ήταν για ακόμα μία φορά καταλυτικός για τους Πειραιώετς, ενώ ο Γουόρντ ήταν αυτός που άναψε την σπίθα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αμερικανός δεν ξαναπάτησε παρκέ στο δεύτερο μέρος.