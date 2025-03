3η χρονιά, 3 θρυλικές διαδρομές, 3 κορυφαίοι ποδηλάτες της SKODA Cycling Team: Το L’Étape Greece 2025 ξεκινά! (φωτ.)

Στις 12 Απριλίου 2025, το L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda σε συνδιοργάνωση της ευZHN feelόsophy, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας υπόσχεται, για 3η συνεχόμενη χρονιά, να μετατρέψει την Αρχαία Ολυμπία στον απόλυτο ποδηλατικό προορισμό και να μας βάλει σε ρυθμούς Tour de France!

Η Kosmocar-SKODA, ως Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης και επίσημος Mobility Partner, θα έχει δυναμική παρουσία με τα εμβληματικά SKODA Lead Cars -μια μοναδική διαδραστική εμπειρία στο L’Etape Village για όλους- και τη φετινή SKODA Cycling Team, η οποία αποτελείται από τρεις καταξιωμένους αθλητές με πολλές και σημαντικές, εγχώριες αλλά και διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό τους:

Τον Περικλή Ηλία, παγκόσμιο πρωταθλητή της ορεινής ποδηλασίας που πέρυσι κέρδισε τη μεγάλη διαδρομή The Race (150 χλμ με υψομετρική διαφορά 2.500μ) του L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda 2024 και φόρεσε το πολυπόθητο κίτρινο jersey του Tour de France,

Τον Πολυχρόνη Τζωρτζάκη, πρωταθλητή ποδηλασίας δρόμου με διεθνείς διακρίσεις και με κορυφαία στιγμή το 2020 που εκπροσώπησε τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και

Την Αναστασία Τσουρουκτζή, τριαθλήτρια και νικήτρια του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Marathon, Greece 2024, που επίσης διοργανώνεται από την ευZHN feelόsophy.

Λίγο πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, η L’Étape Greece σε συνεργασία με τα Holmes Place, έδωσε την ευκαιρία στους ποδηλάτες να προπονηθούν για τη μεσαία ή τη μεγάλη διαδρομή του αγώνα σαν επαγγελματίες, με αέρα Tour de France. Από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, περισσότερα από 200 Spinning Classes των Holmes Place μετατράπηκαν σε αυθεντικά τερέν του Γύρου της Γαλλίας και του L’Étape Greece by Tour de France 2025, προσομοιώνοντας τις διαδρομές με ένα εντυπωσιακό virtual περιεχόμενο και παλμό Tour de France. Συνολικά 1.260 αθλούμενοι διένυσαν περίπου 6.000 χιλιόμετρα σε 236 ώρες μαθημάτων και οι πιο αφοσιωμένοι, με τα περισσότερα χιλιόμετρα, κέρδισαν μοναδικά αναμνηστικά L’Étape Greece δώρα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αθλητές - εκτός από τις παγκόσμιες προδιαγραφές του Γύρου της Γαλλίας- θα απολαμβάνουν απόλυτη υποστήριξη σε κάθε πεταλιά της διαδρομής: η Top Cycles παρέχει την επίσημη ποδηλατική εμφάνιση του αγώνα, το AVRA WAVE θα φροντίζει για την ενυδάτωσή τους, η Coffee Island, η GU Energy Greece και η Bella Frutta & Orsero θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια των αθλητών, η Marathon Bikes παρέχει ποδηλατική υποστήριξη, η Cobra Center συμβάλλει στην ασφάλεια της διοργάνωσης, ενώ η Physioathens θα αναλάβει την αποκατάσταση των αθλητών. Τέλος, το Κτήμα Μπριντζίκη και η Ηλειακή Ζυθοποιία θα προσφέρουν μοναδικές γευσιγνωσίες premium τοπικού κρασιού και μπύρας. Η συνολική διεξαγωγή του αγώνα τελεί υπό τη στήριξη του Δήμου Πύργου και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα της διοργάνωσης.

Ραντεβού το Σάββατο 12 Απριλίου στο L’Étape Village στην Αρχαία Ολυμπία για να ζωντανέψουμε τον θρύλο του Tour de France σε μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμό, μουσική, γεύσεις, δραστηριότητες για αθλητές, συνοδούς και θεατές και φυσικά πολλή αγάπη για την ποδηλασία!

Οι εγγραφές για τις 3 εναλλακτικές διαδρομές του φετινού L’Étape Greece by Tour de France presented by Škoda γίνονται ΕΔΩ. Μείνετε συντονισμένοι στα παρακάτω κανάλια:

Website: https://greece.letapeseries.com/

Instagram: https://www.instagram.com/letapegreece/

Facebook: https://www.facebook.com/letapegreece

Strava: https://www.strava.com/clubs/letapegreece

E-mail: [email protected]



Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France και το B2Run Aθens, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.