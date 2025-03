ΔΕΗ Tour of Hellas 2025: Μία επαναστατική διαδρομή και αθλητική γιορτή με αφετηρία την Πάτρα

Με πέντε αγωνιστικές ημέρες, το ΔΕΗ Tour of Hellas καλύπτει μια ποικιλία τοπίων, από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Αττική, ενισχύοντας την προβολή του ποδηλατισμού και της φυσικής ομορφιάς της χώρας μας διεθνώς.

Με επίκεντρο τη γεωμορφολογία και τα μοναδικά τοπία της Ελλάδας, το ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 υπόσχεται να αναδείξει τα ομορφότερα σημεία της χώρας, προσφέροντας παράλληλα συναρπαστικές διαδρομές για επαγγελματίες ποδηλάτες από όλο τον κόσμο.

Ο Δρόμος για τον Εθνικό Αγώνα

Η παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα του Σεράφειου, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου. Ο Γιάννης Βρούτσης, με τα λόγια του, ανέδειξε τη σημασία του αγώνα όχι μόνο για την αθλητική κοινότητα αλλά και για την προώθηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης και αθλητισμού στην κοινωνία μας.

Αναφορικά με την εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι η στήριξη του αγώνα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα, προάγοντας το ποδήλατο ως μέσο βιώσιμης μετακίνησης.

Συναρπαστικές Διαδρομές και Διεθνείς Αθλητές

Από την Πάτρα, τη Χαλκίδα, μέχρι την Αθήνα, το ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 θα συγκεντρώσει επαγγελματίες αθλητές από όλο τον κόσμο, με δύο ομάδες World Tour να συμμετέχουν στον αγώνα, καθώς και τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και να προσφέρει συγκλονιστικές στιγμές στον αγωνιστικό χώρο.

Ανάμεσα στους αθλητές που θα συμμετέχουν, ο πρωταθλητής Ολλανδίας Dylan Groenewegen, γνωστός για τις νίκες του στον Γύρο Γαλλίας, και ο Ιταλός Diego Ulissi, με 8 νίκες στον Γύρο Ιταλίας, είναι μόνο μερικοί από τους κορυφαίους που θα δώσουν το παρόν.

Στήριξη και Αντίκτυπος στη Βιωσιμότητα

Η ΔΕΗ, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του Tour of Hellas. Με την καμπάνια "Power Up The Race" και τις δραστηριότητες στα ΔΕΗ fun zones, η εταιρεία αναδεικνύει την σημασία του ποδηλάτου στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

«Είναι τιμή μας να στηρίζουμε τον ΔΕΗ Tour of Hellas, καθώς συνδυάζει αθλητισμό, τουριστική προβολή και περιβαλλοντική συνείδηση», δήλωσε η Κατερίνα Χρυσοπούλου, Senior Brand & Marketing Communications Director του Ομίλου ΔΕΗ.

Στην Καρδιά της Διοργάνωσης: Η Πόλη της Πάτρας

Η Πάτρα, ένα από τα πιο όμορφα σημεία του αγώνα, αποτελεί σημείο εκκίνησης και τερματισμού για ορισμένα από τα ετάπ. Η γεωμορφολογία της περιοχής, με τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης να ξεχωρίζει στο τοπίο, αναδεικνύει τις ιδανικές συνθήκες για ποδηλατικούς αγώνες και δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να απολαύσουν μία μοναδική εμπειρία.

Με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθους εθελοντών, οι αγώνες σε αυτές τις περιοχές προάγουν την ποδηλατική κουλτούρα και ενισχύουν τον τουριστικό τομέα της χώρας.