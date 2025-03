Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas από 6 έως και 12-3-2025

Συμπρωταγωνιστεί ο Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

"In the Lost Lands"

Αίθουσα 2 στις 16.20 το σαββατοκύριακο, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο)

"Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων - Sirocco & the Kingdom of the Winds"

Animation φιλμ Γαλλικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Μπενουά Σιέ, βραβευμένο στο γνωστό Φεστιβάλ ταινιών κινουμένων σχεδίων, του Ανεσί-Annecy της Γαλλίας.

Δύο μικρές αδελφές με ζωηρή φαντασία έχουν γειτόνισσα την Ανιές, μια συγγραφέα που γράφει παιδικά βιβλία τα οποία τοποθετούνται στο Βασίλειο των Ανέμων. Μια μέρα, ωστόσο, τα κοριτσάκια ανακαλύπτουν ένα μαγικό πέρασμα ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και στο φανταστικό σύμπαν του Βασιλείου, όπου εισέλθοντας παίρνουν τη μορφή γατιών. Η διασκέδασή τους, όμως, διακόπτεται γρήγορα καθώς εκεί καιροφυλακτεί ένας κακός παντοδύναμος μάγος.

Διάρκεια: 74 λεπτά.

Διανομή από WeirdWave.

Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Ανεσί για ένα παραμυθένιο animation με οργιαστική φαντασία και ευρηματικές κινούμενες «ζωγραφιές», το οποίο θυμίζει τα ονειρικά ταξίδια του Μιγιαζάκι, ανέφερε στην κριτική του το περιοδικό Αθηνόραμα.