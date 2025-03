Από την Πέμπτη 6-3 στις Ελληνικές αίθουσες η υποψήφια για Όσκαρ σεναρίου, ταινία "Πέντε Σεπτεμβρίου"

H κοινωνική ταινία «September 5 – Πέντε Σεπτεμβρίου» σε σκηνοθεσία Tim Fehlbaum που περιγράφεται ως μία καθηλωτική αληθινή ιστορία δράσης και δημοσιογραφικής δεοντολογίας, βγαίνει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την Πέμπτη 6-3-2025 σε διανομή της feelgood entertainment & αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Από ένα αθλητικό ρεπορτάζ σε ζωντανή κάλυψη μίας συνθήκης ομηρίας, κι όλα αυτά στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του Μονάχου το 1972, πριν 53 χρόνια. Η ταινία που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, χαρακτηρίστηκε από πολλούς κριτικούς «καθηλωτική από την αρχή ως το τέλος». Στο εξωτερικό κυκλοφόρησε από την Paramount Pictures και οι έως τώρα εισπράξεις έχουν φτάσει τα 7,4 εκατ. δολάρια.

Aξίζει να αναφέρουμε πως το σενάριο του φιλμ που συνυπογράφουν οι Moritz Binder, Tim Fehlbaum και Alex David, προτάθηκε στα φετινά Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου όπου το βραβείο Όσκαρ πήγε τελικά στο «Anora» του Σον Μπέικερ.

Η ταινία «Πέντε Σεπτεμβρίου» αφηγείται την ιστορία της ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης της τρομοκρατικής επίθεσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

Πρωταγωνιστούν οι: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch.

Παίζουν και οι Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, κ.α.

Κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972 μια αμερικανική ομάδα αθλητικών μεταδόσεων αναγκάστηκε λόγω των συνθηκών να μεταπηδήσει από το αθλητικό ρεπορτάζ στη ζωντανή κάλυψη των ισραηλινών αθλητών που κρατήθηκαν όμηροι. Το συγκεκριμένο φιλμ παρέχει μια νέα οπτική γωνία για τη ζωντανή μετάδοση που είδαν παγκοσμίως περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκείνη την εποχή.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Geoff (στο ρόλο ο 42χρονος Αμερικανός ηθοποιός John Magaro γνωστός και από τη σειρά «Orange Is the New Black»), ένας νεαρός και φιλόδοξος παραγωγός που προσπαθεί να αποδείξει την αξία του στο αφεντικό του, το θρυλικό τηλεοπτικό στέλεχος Roone Arledge (τον υποδύεται ο Peter Sarsgaard). Μαζί με τη Γερμανίδα διερμηνέα Marianne (Leonie Benesch) και τον μέντορά του Marvin Bader (στο ρόλο ο 55χρονος Βρετανός ηθοποιός Ben Chaplin), ο Geoff αναλαμβάνει απροσδόκητα το τιμόνι της ζωντανής κάλυψης. Καθώς οι περιγραφές αλλάζουν, ο χρόνος περνάει και οι αντικρουόμενες φήμες εξαπλώνονται, με τις ζωές των ομήρων να κρέμονται από μια κλωστή, ο Geoff παλεύει με δύσκολες αποφάσεις, ενώ έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του ηθική πυξίδα.

Οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες του Μονάχου «επισκιάστηκαν» & στιγματίστηκαν από την σφαγή του Μονάχου στη 2η εβδομάδα τους, όταν 11 αθλητές και προπονητές από το Ισραήλ και ένας Δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώθηκαν μέσα στο Ολυμπιακό χώρο από την Παλαιστινιακή στρατιωτική οργάνωση με την ονομασία Black September.

Η ταινία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο rotten tomatoes το φιλμ «September 5» έχει πολύ υψηλό μέσο όρο, 93%.

Διάρκεια: 94 λεπτά.