Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 13 έως και 19 Φεβρουαρίου 2025

Στις 8 αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 13 έως και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Αίθουσα 2 στις 17.50 καθημερινά,

Αίθουσα 3 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 20.30 και 23.00 καθημερινά εκτός της Δευτέρας,

Αίθουσα 4 στις 19.30 και στις 22.00 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 21.15 καθημερινά πλην Παρασκευής,

Αίθουσα 7 στις 20.30 και στις 23.00 μόνο την Δευτέρα 17-2

"Captain America: Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος - Captain America: Brave New World"

Σε σκηνοθεσία του 42χρονου Νιγηριανοαμερικανού Julius Onah.

Ο λόγος για την ολοκαίνουρια ταινία της Marvel Comics με κεντρικό χαρακτήρα τον υπερήρωα Sam Wilson (The Falcon) που αφότου ο Steve Rogers αποσύρθηκε, είναι ο νέος Captain America!

Τον ενσαρκώνει ο 46χρονος Αφροαμερικανός ηθοποιός Anthony Mackie. Είναι αισίως το 35ο φιλμ του θεαματικού, κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel Cinematic Universe (MCU).

Στις 3 προηγούμενες ταινίες Captain America με τελευταία το "Captain America: Civil War" το 2016, τον θαυμαστό υπερήρωα είχε ενσαρκώσει με επιτυχία ο Chris Evans ως Captain America - Steve Rogers. Οι δύο πρώτες ταινίες ήταν το "Captain America: The First Avenger" (2011), και "Captain America: The Winter Soldier" (2014) όπου τον κακό Alexander Pierce είχε υποδυθεί ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Στη νέα ταινία που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, και έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. δολάρια, έχουμε μια κομβική αλλαγή σκυτάλης. Μετά τον Στιβ Ρότζερς, τη σκυτάλη στα καθήκοντα προστασίας του κόσμου παίρνει ο Falcon ο οποίος, μάλιστα, ως νέος Captain America καλείται να συνεργαστεί στενά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο ενσαρκώνει ο βετεράνος σούπερ σταρ Χάρισον Φορντ που είναι 82 ετών. Ωστόσο, οι εγωισμοί των δύο αντρών θα τους φέρουν σε σύγκρουση τη χειρότερη δυνατή στιγμή, όταν δηλαδή ξεσπά μια επικίνδυνη εθνική κρίση.

Το καστ των ηθοποιών περιλαμβάνει και τους Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Giancarlo Esposito, και τον Tim Blake Nelson.

Διάρκεια: 118 λεπτά.

Διανομή από την Feelgood.