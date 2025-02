2η Αίθουσα Πάνθεον: Προβάλλεται το υποψήφιο για 3 βραβεία Όσκαρ "Είμαι Ακόμη Εδώ" του Βάλτερ Σάλες

Στην προβολή των 19.00, ενώ στην βραδινή προβολή των 21.30 συνεχίζεται η Ινδική ταινία "Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως - All We Imagine as Light" της Παγιάλ Καπάντια

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 13/2 έως και την Τετάρτη 19/2/2025 το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής: Στην προβολή με ώρα έναρξης 19:00 θα παίζεται η ταινία «Είμαι Ακόμη Εδώ - I'm Still Here» σε σκηνοθεσία του Βραζιλιάνου δημιουργού Βάλτερ Σάλες, γνωστού στο σινεφίλ κοινό από την υπέροχη ταινία «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας» με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ το 2004 όπου εκτελεστικός παραγωγός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Δράμα Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/2/2025 Σκηνοθεσία: Walter Salles. Παίζουν οι ηθοποιοί: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Maeve Jinkings, Otavio Linhares, Antonio Saboia. Σενάριο: Murilo Hauser, Heitor Lorega Χρονολογία Παραγωγής: 2024 Χώρα Παραγωγής: Βραζιλία, Γαλλία. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 138 λεπτά. Ρίο ντε Τζανέιρο, αρχές της δεκαετίας του 1970. Η Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σφιχτή λαβή μιας στρατιωτικής δικτατορίας. Συστήνεται η οικογένεια Paivas: ο πατέρας, Rubens, η μητέρα, Eunice και τα πέντε παιδιά τους. Μένουν δίπλα στην παραλία, σε ένα σπίτι με πόρτες συνεχώς ανοιχτές για φίλους και οικογένειες. Η στοργή και το χιούμορ που μοιράζονται μεταξύ τους, είναι οι δικές τους λεπτές μορφές αντίστασης στην καταπίεση που υφίσταται ολόκληρη η χώρα. Μια μέρα, θα υποστούν μια βίαιη και αυθαίρετη πράξη που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τους. Στη συνέχεια, η Eunice αναγκάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της και να χαράξει ένα νέο μέλλον για τον εαυτό της και τα παιδιά της. Η ταινία του 68χρονου Βάλτερ Σάλες αφηγείται την συγκινητική ιστορία της οικογένειας Paivas, βασισμένη στα απομνημονεύματα του Marcelo Rubens Paiva, και είναι ταυτόχρονα και μία ματιά σ' ένα σημαντικό κομμάτι της κρυμμένης ιστορίας της Βραζιλίας. Διαβάσαμε πως μόλις η ταινία βγήκε στις αίθουσες της Βραζιλίας τον περασμένο Νοέμβριο η ακροδεξιά παράταξη της χώρας επιχείρησε να «μποϊκοτάρει» την προβολή. Το φιλμ κατέκτησε το Βραβείο σεναρίου στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Η 59χρονη πρωταγωνίστρια Fernanda Torres τιμήθηκε με την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα και είναι και υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου. Είναι κόρη της 95χρονης σήμερα Fernanda Montenegro, η οποία το 1998 είχε προταθεί για το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου για την εξαιρετική ταινία «Central Station» που είχε επίσης σκηνοθετήσει ο Βάλτερ Σάλες. Το «Είμαι Ακόμη Εδώ» που έχει κάνει και εμπορική επιτυχία με τις εισπράξεις να ξεπερνούν ήδη τα 22 εκατ. δολάρια, είναι υποψήφιο στη φετινή κούρσα των Όσκαρ για 2 ακόμη βραβεία, για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και για το Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας (ξενόγλωσσης παραγωγής). Όπως προείπαμε, το σενάριο της ταινίας έχει βασιστεί στο memoir με τίτλο «I'm Still Here» του Marcelo Rubens Paiva που πρωτοκυκλοφόρησε το 2015. ART / 07/02/2025, 12:55 Ποιοι ήταν οι «βρουταλιστές» αρχιτέκτονες που ενέπνευσαν την υποψήφια για Όσκαρ ταινία; Ποιοι ήταν οι «βρουταλιστές» αρχιτέκτονες που ενέπνευσαν την υποψήφια για Όσκαρ ταινία; Στην προβολή των 21:30 τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα συνεχίζεται στην 2η αίθουσα του πάνθεον το φιλμ με τίτλο «Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως», Ινδικής παραγωγής 2024. • Παραγωγή: Ζουλιέν Γκραφ, Τομάς Χακίμ. • Σκηνοθεσία & σενάριο: Παγιάλ Καπάντια • Φωτογραφία: Ραναμπίρ Ντάς • Μοντάζ: Κλεμάν Πιντό • Μουσική: Ντριτίμαν Ντας, Τόπσi Πρωταγωνιστούν οι: Κάνι Κουσρούτι, Ντίβυα Πράμπα, Τσχάγια Κάνταμ, Χρίντου Χαρούν, Αζής Νεντουμάνγκατ. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή: Cinobo Τρεις γυναίκες διαφορετικών γενεών βρίσκουν το φως που τις συνδέει, σ' ένα διακριτικό αριστούργημα από την Ινδία, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών. Η ταινία έχει αποτελέσει καλλιτεχνική επιτυχία όσο και εμπορική. Στη χώρα μας έως και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025 έχει κόψει περισσότερα από 11.000 εισιτήρια.