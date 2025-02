Σεζάρ 2025: Υποψήφιο για 14 βραβεία το φιλμ "Ο Κόμης Μόντε Κρίστο"

The Marching Band

Ακολουθεί παρακάτω η αναλυτική λίστα με τις υποψηφιότητες των 50ων Σεζάρ που απονέμει η Académie des Arts et Techniques du Cinéma:

Στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας, μαζί με το «The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης» της Κοραλί Φαρζά, διαγωνίζονται το «Anora» του Σον Μπέικερ, το «The Apprentice» του Aλί Αμπάσι, η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ (που δεν ήταν υποψήφιο πέρυσι, εξαιτίας της ημερομηνίας κυκλοφορίας του στη Γαλλία) και ο «Σπόρος της Ιερής Συκιάς» του Μοχαμάντ Ρασούλοφ, φιλμ που είναι υποψήφιο και στα φετινά Όσκαρ στην κατηγορία της Διεθνούς ταινίας.

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Ζιλ Λελούς για το Ραγισμένες Καρδιές

Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ και Ματιέ Ντελαπόρτ για το Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Ζακ Οντιάρ για το Emilia Pérez

Μπορίς Λοζκίν για το Souleymane’s Story

Αλαίν Γκιροουντί για το Misericordia.

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Borgo

The Marching Band

Souleymane’s Story

Misericordia

Holy Cow.

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Emilia Pérez

The Most Precious Of Cargoes.

Καλύτερη Ηθοποιός

Αντέλε Εξαρχόπουλος, Ραγισμένες Καρδιές

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Emilia Pérez

Αφσιά Ερζί, Borgo

Ζόι Σαλντάνια, Emilia Pérez

Ελέν Βενσάν, When Fall Is Coming.

Καλύτερος Ηθοποιός

Φρανσουά Σιβίλ, Ραγισμένες Καρδιές

Μπενζαμάν Λαβέρν, The Marching Band

Καρίμ Λεκλού, Jim’s Story

Πιέρ Νινέ, Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Ταχάρ Ραχίμ, Monsieur Aznavour.

Καλύτερη Πρώτη Ταινία

Wild Diamond

Ghost Trail

The Kingdom

A Little Something Extra

Holy Cow.

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Anora

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

The Apprentice

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Ζώνη Ενδιαφέροντος.

Καλύτερη Animated Ταινία

Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό (η ταινία προβάλλεται αυτές τις μέρες και στην Πάτρα)

The Most Precious of Cargoes

Savages.

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Belle from Gaza

Bye Bye Tiberias

Δαχομέη

Ernest Cole: Lost and Found

The Bertrand’s Farm

Madame Hofmann.

