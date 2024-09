Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 5 έως και 11-9-2024

Aίθουσα 1 στις 22.00 καθημερινά

"Strange Darling"

Η συγκεκριμένη ταινία θεωρείται ένα από τα πιο συζητημένα horror φιλμ των τελευταίων μηνών, και εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός one-night stand το οποίο παίρνει διαστροφική τροπή, όταν αποδεικνύεται πως αποτελεί την ευκαιρία ενός μανιακού δολοφόνου ώστε να ξεκινήσει ένα αιματηρό σερί.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Τζ. Τ. Μόλνερ, μόλις στη 2η κινηματογραφική προσπάθεια του, ενώ εμφανίζονται αναγνωρίσιμοι ηθοποιοί όπως η Γουίλα Φιτζέραλντ ("The Fall of the House of Usher", "Η Καρδερίνα"), ο Κάιλ Γκάλνερ ("Χαμογέλα", "Scream"), η υποψήφια για Όσκαρ Μπάρμπαρα Χέρσι ("Το Πορτραίτο μιας Κυρίας", "Η Χάνα και οι Αδερφές της", «Ο Καλύτερος») και ο Εντ Μπέγκλι Τζούνιορ ("Best in Show", "Better Call Saul").

Διανομή από την The Film Group.

Διάρκεια: 96 λεπτά.