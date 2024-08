Πρεμιέρα στις 16-8 στις ΗΠΑ για το πολυαναμενόμενο "Alien: Romulus" - Στις 29-8 στη χώρα μας

Ο θρύλος της ταινίας Άλιεν ζωντανεύει και θα σπείρει εκ νέου τον τρόμο!

Ο λόγος για το πολυαναμενόμενο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Romulus» σε σκηνοθεσία του Fede Álvarez από την Ουρουγουάη που ντεμπουτάρει στις 16 Αυγούστου 2024 στις Αμερικάνικες αίθουσες ενώ στην Ελλάδα καταφθάνει λίγες μέρες αργότερα στις 29 Αυγούστου σε διανομή της Feelgood entertainment. Το ανατριχιαστικό διαφημιστικό τρέιλερ ήδη παίζεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Ο μεγάλος Ρίντλει Σκοτ που είχε σκηνοθετήσει το «Άλιεν» το 1979 με την Σιγκούρνι Γουίβερ, μία ταινία πλέον κλασική, είναι στο «Alien: Romulus», παραγωγός.

Ο Fede Álvarez συνυπογράφει & το σενάριο.

H ταινία «Alien: Romulus» είναι μία πραγματικά τρομαχτική κινηματογραφική εμπειρία από τον σκηνοθέτη/συν-σεναριογράφο/εκτελεστικό παραγωγό Fede Alvarez (Evil Dead, Μην Ανασαίνεις-Don’t Breathe) και τον παραγωγό Ridley Scott (Ναπολέων-Napoleon, Η Διάσωση-The Martian). Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας επαναφέρει το εξαιρετικά επιτυχημένο franchise της ταινίας «Alien» πίσω στις ρίζες του.

Εξερευνώντας τα βάθη ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν.

Στη ταινία πρωταγωνιστούν η Cailee Spaeny (την είδαμε τον περασμένο χειμώνα στην ταινία «Priscilla»), ο David Jonsson (Murder is Easy), και οι Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) και Aileen Wu.

Ο Fede Alvarez (Evil Dead, Μην Ανασαίνεις-Don’t Breathe) σκηνοθετεί σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Rodo Sayagues (Μην Ανασαίνεις 2-Don’t Breathe 2), βασισμένο σε χαρακτήρες των Dan O’Bannon και Ronald Shusett.

Την φιλόδοξη εμπορικά και καλλιτεχνικά ταινία, βγάζουν στις αίθουσες τα 20th Century Studios. Όπως διαβάσαμε, το καινούριο στόρι διαδραματίζεται μεταξύ των γεγονότων του 1ου Alien (1979) και του «Aliens» (1986) που είχε τότε σκηνοθετήσει ο Τζέιμς Κάμερον.

Η ταινία «Alien: Romulus» ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Hulu, ωστόσο το στούντιο σοφά άλλαξε την απόφαση του, στο να παιχθεί το φιλμ κανονικά στις κινηματογραφικές αίθουσες.