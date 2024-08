Πολύ καλό ξεκίνημα για το φιλμ "It Ends With Us" στο Αμερικάνικο box office - Στις 29-8 στην Ελλάδα

Η ταινία «Τελειώνει με Εμάς - It Ends with Us» που στην Ελλάδα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 29 Αυγούστου 2024 σε διανομή της Feelgood, έκανε την έκπληξη στο Αμερικάνικο box office, καταλαμβάνοντας την 2η θέση πίσω από το θεαματικό «Deadpool & Wolverine» το οποίο πλέον ξεπέρασε παγκοσμίως σε εισπράξεις το 1 δις, 30 εκατ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη ταινία που είναι ένα ρομαντικό δράμα, διάρκειας 130 λεπτών, ξεκίνησε στις ΗΠΑ με εισπράξεις 50 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 30 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο Rotten Tomatoes το "It Ends With Us" έχει μέχρι στιγμής ποσοστό 58%.

Το φιλμ «Τελειώνει με Εμάς - It Ends with Us» που το σενάριο του βασίζεται στο μυθιστόρημα της Colleen Hoover (το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη), αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (την υποδύεται η όμορφη και καλή ηθοποιός Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση.

Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της.

Σκηνοθεσία: Justin Baldoni.