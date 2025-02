Βραβείο κατέκτησε στο Sundance το «The Flowers Stand Silently, Witnessing» του Τεό Παναγόπουλου

Πιο συγκεκριμένα, τo “Atropia” πήρε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στην κατηγορία της Αμερικάνικης Ταινίας (US Dramatic). Πρόκειται για μία πολεμική σάτιρα σε σενάριο & σκηνοθεσία της Hailey Gates με τους Alia Shawkat and Callum Turner.

To αντίστοιχο βραβείο για το καλύτερο Ντοκιμαντέρ Αμερικανικής παραγωγής απονεμήθηκε στο ποιητικό «Seeds» σε σκηνοθεσία Brittany Shyne με θέμα τον αγώνα Αφροαμερικανών αγροτών στον Αμερικάνικο Νότο. Το «Twinless», μια αμερικανική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζέιμς Σουίνι, κέρδισε το πολύ σημαντικό Βραβείο κοινού για την καλύτερη Αμερικανική ταινία ενώ βραβεύτηκε και ο ηθοποιός του φιλμ, Dylan O'Brien.

Το Waldo Salt Screenwriting Award (βραβείο σεναρίου) στο τμήμα US Dramatic πήγε στην Eva Victor, “Sorry, Baby” και το βραβείο σκηνοθεσίας στον Rashad Frett για το “Ricky”. Να θυμίσουμε πως στο περσινό Σάντανς το βραβείο σεναρίου είχε δοθεί στο φιλμ "Αληθινός Πόνος - A Real Pain" του Τζέσε Άιζενμπεργκ, το οποίο είναι τώρα υποψήφιο στα Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου ενώ και ο Κίραν Κάλκιν, εκ των πρωταγωνιστών του φιλμ διεκδικεί με αξιώσεις το Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου.

“Η αφήγηση μίας ιστορίας παραμένει πάντοτε σημαντική, αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ταυτότητας και κοινότητας” τόνισε η interim CEO του Σάντανς, Amanda Kelso στην τελετή των βραβείων κάνοντας μνεία στον ιδρυτή του Σάντανς και της φιλοσοφίας του, τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Robert Redford.

Να προσθέσουμε, όπως διαβάσαμε στο variety.com, πως στην φετινή επιτροπή του τμήματος U.S. Dramatic, μέλη ήταν οι Reinaldo Marcus Green, Arian Moayed (“Succession”) και η Καναδοκορεάτισσα σκηνοθέτις της ταινίας "Περασμένες Ζωές", Celine Song. Οι Steven Bognar, Vinnie Malhotra και Marcia Smith ήσαν στην κριτική επιτροπή των Αμερικάνικων ντοκιμαντέρ ενώ στο τμήμα Next που αφορά στην ανάδειξη νέων φερέλπιδων κινηματογραφιστών, ο μόνος κριτής ήταν ο γνωστός ηθοποιός Elijah Wood των ταινιών «Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών». Το βραβείο του τμήματος Next, (Innovator Award) απομενήθηκε στο “Zodiac Killer Project” του Charlie Shackleton.

Τα βραβεία αναλυτικά στην ανάρτηση του variety.com.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ