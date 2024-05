Ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας το τιμημένο με 5 Σεζάρ φιλμ "Ζωικό Βασίλειο"

Η ταινία «Ζωικό Βασίλειο - The Animal Kingdom - Le règne animal» σε σκηνοθεσία: Thomas Cailley, βγήκε στις Αθηναϊκές αίθουσες την Πέμπτη 30-5-2024 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ.



Διάρκεια: 125 λεπτά.

Σενάριο: Thomas Cailley, Pauline Munier

Πρωταγωνιστούν ο γοητευτικός Γάλλος ηθοποιός: Romain Duris (EIFFEL, WAITING FOR BOJANGLES), η Ελληνογαλλίδα ηθοποιός Adèle Exarchopoulos (BLUE IS THE WARMEST COLOR, SIBYL), ο 22χρονος Γάλλος ηθοποιός Paul Kircher και η Billie Blain.

Ένας νέος κόσμος δημιουργείται.

Στο εγγύς μέλλον, ένα μυστηριώδες φαινόμενο χτυπά την ανθρωπότητα και ανεξήγητες μεταλλάξεις μεταμορφώνουν σταδιακά τμήματα του πληθυσμού σε υβρίδια ανθρώπου-ζώου. Τα πλάσματα, που θεωρούνται απειλή από πολλούς, στέλνονται σε εξειδικευμένο κέντρο σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τις μεταλλάξεις τους από το να προχωρήσουν σε άλλο επίπεδο και να ελέγξουν τις φαινομενικά βίαιες τάσεις τους.

Όταν μια συνοδεία που μεταφέρει υβρίδια σε μια νέα εγκατάσταση, συντρίβεται σε ένα δάσος, η παράνοια εξαπλώνεται στην τοπική κοινότητα καθώς τα επιζώντα πλάσματα σκορπίζονται στην άγρια φύση. Ο Φρανσουά, μαζί με τον 16χρονο γιο του Εμίλ, ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση για την σύζυγό του Λένα, η οποία εξαφανίστηκε μετά το δυστύχημα. Καθώς ο Φρανσουά προσκολλάται στο παρελθόν της οικογένειας, χάνει σταδιακά την επαφή με τον Εμίλ, ο οποίος έχει αρχίσει να παρατηρεί μεταλλάξεις στο σώμα του, και η μοίρα του μοιάζει όλο και περισσότερο αβέβαιη.

Καθώς όμως ο Εμίλ δένεται κρυφά με πλάσματα που γνώρισε στο δάσος, ένα ΖΩΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γεμάτο ανθρωπιά ανοίγει μπροστά στα μάτια του, και ενώ οι αρχές πλησιάζουν, ο ίδιος και ο πατέρας του θα αλλάξουν για πάντα.

Η Γαλλοβελγικής παραγωγής δραματική περιπέτεια φαντασίας «Ζωικό Βασίλειο», αξίζει να σημειωθεί πως ήταν υποψήφια για 12 Βραβεία Σεζάρ, κερδίζοντας τα 5 από αυτά, ενώ ήταν η ταινία έναρξηςτου τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα, στο Φεστιβάλ Καννών 2023.