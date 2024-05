Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 30-5 έως και 5 Ιουνίου 2024

Αίθουσα 1 στις 22.20 καθημερινά

«Kingdom of the Planet of the Apes – Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων»

Σε σκηνοθεσία του Wes Ball.

Σενάριο: Josh Friedman, Rick Jaffa & Amanda Silver.

Φωτογραφία: Γκιούλα Πάντος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Owen Teague, William H. Macy, Kevin Durand, Freya Allan, Peter Macon, Lydia Peckham, Sara Wiseman, Dichen Lachman.

Διάρκεια: 145 λεπτά

Η ταινία έκανε πρεμιέρα ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες.

Χρονολογία παραγωγής: 2024

Είδος ταινίας: Περιπέτεια δράσης

Διανομή από την Feelgood.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκηνοθέτης Wes Ball δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise που διαδραματίζεται στο μέλλον, μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, όπου οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά μεταξύ τους ενώ οι άνθρωποι ζουν περιορισμένοι και κρυμμένοι. Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Στο παγκόσμιο box office η ταινία έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 302,3 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με το boxofficemojo.com.

Στη χώρα μας "Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων" σε 3 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 23.000 εισιτήρια.