Κάννες: Βραβείο στον Τζέσε Πλέμονς για το «Kinds of Kindness» του Λάνθιμου

Με την απονομή των βραβείων, κατά την τελετή λήξης του, έριξε αυλαία το βράδυ του Σαββάτου (25/05) το 77ο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Σον Μπέικερ (Sean Baker) κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το “Anora” και έγινε ο πρώτος Αμερικανός σκηνοθέτης που κατακτά το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ από τότε που ο Τέρενς Μάλικ κέρδισε τον Φοίνικα για το “The Tree of Life” το 2011.

Το “Anora”, ένα θυελλώδες ρομάντζο μεταξύ μιας εξωτικής χορεύτριας (Mikey Madison) και του απίστευτα πλούσιου γιου ενός Ρώσου ολιγάρχη (τον οποίο υποδύεται ο Mark Eydelshteyn), είναι η τρίτη ταινία του Μπέικερ που κάνει ντεμπούτο στις Κάννες, μετά το “The Florida Project” και το “Red Rocket”.

Ο Μπέικερ αφιέρωσε το βραβείο “σε όλους/ες τους/τις σεξεργάτες/ιες, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον“, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να “γυρίζονται ταινίες που προορίζονται για θεατρική προβολή”. Όπως είπε ο Μπέικερ παραλαμβάνοντας το βραβείο, “πρέπει να υπενθυμίζουμε στον κόσμος ότι το να βλέπεις μια ταινία στο σπίτι, ενώ σκρολάρεις στο τηλέφωνό σου δεν είναι ο σωστός τρόπος. Η παρακολούθηση μιας ταινίας μαζί με άλλους σε μια κινηματογραφική αίθουσα είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινοτικές εμπειρίες. Γι’ αυτό λέω ότι το μέλλον του κινηματογράφου είναι εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: στον κινηματογράφο“.

Η Παγιάλ Καπάντια (Payal Kapadia) παρέλαβε το Μέγα Βραβείο για την ταινία “All We Imagine as Light”, την πρώτη ινδική ταινία που επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τμήμα εδώ και 30 χρόνια, ενώ το Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε το “Emilia Perez” του Ζακ Οντιάρ.

Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Καννών 2024 ωστόσο είχε και άρωμα Ελλάδας, αφού το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απέσπασε ο Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) για τον τριπλό ρόλο στο “Kinds of Kinddness” του Γιώργου Λάνθμου, όπου τον βλέπουμε σε διαφορετικές εκδοχές ανδρών παγιδευμένων σε αδιέξοδα μοτίβα, σε ενοχές, σε φόβους.

Φεστιβάλ Καννών 2024: Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Χρυσός Φοίνικας: “Anora” του Σον Μπέικερ

Μέγα Βραβείο: “All We Imagine as Light” της Παγιάλ Καπάντια

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Γκόμεζ για το “Grand Tour”

Ανδρική Ερμηνεία: Ο Τζέσι Πλέμονς για το “Kinds of Kindness”

Γυναικείες Ερμηνείες: Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ για το “Emilia Pérez”

Βραβείο Επιτροπής: “Emilia Perez” του Ζακ Οντιάρ

Σενάριο: “The Substance” της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα: “Armand” του Χάλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Χρυσός Φοίνικας ταινίας μικρού μήκους: “The Man Who Could Not Remain Silent” του Νεμπόισα Σλιέπτσεβιτς

Ειδική Μνεία ταινίας μικρού μήκους: Στον Ντανιέλ Σοάρες για το “Bad for a Moment”