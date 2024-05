Σημαντική η ελληνική παρουσία στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Στις Κάννες βρίσκονται εκπρόσωποι ελληνικών κινηματογραφικών οργανισμών, με σκοπό να υποστηρίξουν την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα και να βοηθήσουν τους Έλληνες παραγωγούς, δημιουργούς και διανομείς, να δικτυωθούν στις διεθνείς αγορές, να βρουν χρηματοδότες και συνεργάτες, και να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο το ελληνικό σινεμά.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συγχώνευσης), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ένωσαν τις δυνάμεις τους και σχεδίασαν μια σειρά από σημαντικές ενέργειες, αναδεικνύοντας το δημιουργικό δυναμικό της ελληνικής κινηματογραφίας.

Στη φετινή, 77η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών που ολοκληρώνεται αυτό το σαββατοκύριακο, το ελληνικό σινεμά είχε μια σημαντική παρουσία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατ' αρχάς η μεγάλου μήκους ταινία του Κωστή Χαραμουντάνη, «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο παράλληλο πρόγραμμα, Acid, ενώ υπήρξε κι ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την προώθησή της στη διεθνή διανομή. Παράλληλα, δύο μικρού μήκους ταινίες, το «Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται», της Δάφνης Χαιρετάκη, προβλήθηκε στην Εβδομάδα Κριτικής, και το «Το χάος που άφησε πίσω της» του Νίκου Κουλιούκου (βραβευμένο ήδη στο προηγούμενο Φεστιβάλ Δράμας), προβλήθηκε στο τμήμα, La Cinef (μέχρι πρότινος γνωστό ως La Cinéfondation), το οποίο παρουσιάζει τις καλύτερες σπουδαστικές μικρού μήκους ταινίες του κόσμου.

Δύο (2) ακόμα ταινίες είχαν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, το «Kinds of Kindness - Ιστορίες Καλοσύνης» του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου (Επίσημο Διαγωνιστικό) και το «September Says» της Αριάν Λαμπέντ (Διαγωνιστικό του τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα). Επίσης, η παραγωγός Μαρία Κοντογιάννη επιλέχθηκε από το πρόγραμμα «Producers on the Move» για να παρουσιάσει τη δουλειά της και τέλος η ταινία του Μαχντί Φλάιφελ, «To A Land Unknown», μια συμπαραγωγή της Μαρίας Δρανδάκη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, επιλέχθηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών.

Όλοι οι Έλληνες δημιουργοί είχαν ως κέντρο τους, το ελληνικό περίπτερο, έναν φιλόξενο χώρο της Αγοράς του Φεστιβάλ των Καννών, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συναντήσεις, συζητήσεις και σημαντικά ραντεβού με κορυφαίους παράγοντες της Διεθνής Κινηματογραφίας.