Grammy 2025: Ιστορική βραδιά για την Beyonce, σαρωτικός ο Kendrick Lamar

Οι νικητές της βραδιάς

Album of the Year: Beyoncé – Cowboy Carter

Record of the Year: Kendrick Lamar – Not Like Us

Song of the Year: Kendrick Lamar – Not Like Us

Best New Artist: Chappell Roan

Best Pop Solo Performance: Sabrina Carpenter -Espresso

Best Pop Vocal Album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Best Pop Duo/Group Performance: Lady Gaga & Bruno Mars -Die With a Smile

Best Rap Album: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Best Rap Performance: Kendrick Lamar – Not Like Us

Best Country Album: Beyoncé – Cowboy Carter

Best Country Duo/Group Performance: Beyoncé featuring Miley Cyrus – II Most Wanted

Best Country Song: Kacey Musgraves – The Architect

Best Country Solo Performance: Chris Stapleton – It Takes a Woman

Best Rock Album: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Best Rock Performance: The Beatles – Now and Then

Best Rock Song: St Vincent – Broken Man

Best R&B Album: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Best R&B Performance: SZA – Saturn

Best R&B song: SZA – Saturn

Best Melodic Rap Performance: Rapsody featuring Erykah Badu – 3:AM

Best Folk Album: Gillian Welch and David Rawlings – Woodland

Best Dance/Electronic Music Album: Charli xcx – Brat

Best Dance Pop Recording: Charli xcx – Von Dutch

Best Dance/Electronic Recording: Justice and Tame Impala – Neverender

Best Alternative Music Album: St Vincent – All Born Screaming

Best Alternative Music Performance: St Vincent – Flea

Best Latin Pop Album: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Best Global Music Album: Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II

Best African Music Performance: Tems – Love Me JeJe

Best Música Urbana Album: Residente – Las Letras Ya No Importan

Songwriter of the Year, non-classical: Amy Allen

Producer of the Year, non-classical: Daniel Nigro

Η τελετή ξεκίνησε με μια ερμηνεία του «I Love L.A.» του Randy Newman, ενώ ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Trevor Noah, έκανε έκκληση στους θεατές να συνεισφέρουν στην ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Η Billie Eilish παρουσίασε το «Birds of a Feather» σε μια σκηνή διαμορφωμένη ώστε να αναπαριστά ένα τοπίο καμένο από φωτιές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την κλιματική κρίση.