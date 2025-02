Όλα έτοιμα για τα Grammy 2025 στο Λος Άντζελες- Ποια είναι τα φαβορί της 67ης τελετής απονομής των μουσικών βραβείων

Με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές

Τα βραβεία Grammy είναι προ των πυλών και θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025, στην εντυπωσιακή Crypto.com Arena του Λος Άντζελες. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο χαρισματικός κωμικός Trevor Noah επιστρέφει στον ρόλο του οικοδεσπότη, φέρνοντας το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τη ζωντάνια στο πιο λαμπερό μουσικό γεγονός της χρονιάς. Η φετινή διοργάνωση δεν θα είναι απλώς μια γιορτή της μουσικής, αλλά και μια πράξη αλληλεγγύης. «Με τη μυρωδιά από τον… καπνό πάνω στο Λος Άντζελες» γράφει το Rolling Stone, σχολιάζοντας τις πρόσφατες πυρκαγιές που επηρεάζουν την πόλη, αλλά και το κλίμα της φετινής διοργάνωσης. Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ακαδημίας Ηχογράφησης, το φετινό σόου θα έχει έναν ανανεωμένο σκοπό. Τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις πυρκαγιές και το να τιμήσουν την τόλμη και την αφοσίωση των μελών των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύσουν τη δική μας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα υπόσχεται μοναδικές στιγμές με εμφανίσεις από κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής. Στη σκηνή θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Doechii, RAYE, Shakira και Teddy Swims. Σημαντικές παρουσίες θα είναι επίσης ο Chris Martin των Coldplay, ο θρύλος Stevie Wonder, η εμβληματική St. Vincent και ο βετεράνος της τζαζ, Herbie Hancock. Lady Gaga και Μπρούνο Μαρς θ' ανέβουν στη σκηνή των Grammy Σ' ένα συγκινητικό αφιέρωμα για την πόλη και τους ανθρώπους της, η Lady Gaga και ο Bruno Mars θα ενώσουν τις φωνές τους, παρουσιάζοντας το επιτυχημένο τους τραγούδι «Die With a Smile», που διεκδικεί δύο βραβεία, ανάμεσά τους και το «Song of the Year». Η εμφάνισή τους αναμένεται να 'ναι ένα από τα κορυφαία σημεία της βραδιάς, αφιερωμένο στους πληγέντες των πυρκαγιών.

Η Beyonce κυριαρχεί στις υποψηφιότητες με 11 συνολικά, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η πιο σημαντική ερμηνεύτρια της χρονιάς. Το άλμπουμ της, «Cowboy Carter», διεκδικεί το βραβείο αλμπουμ της χρονιάς, ενώ το «Texas Hold 'Em» είναι υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς. Με συνολικά 99 υποψηφιότητες στην καριέρα της, η Beyonce συνεχίζει να γράφει ιστορία στα μουσικά χρονικά.

Οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν το δυναμικό και πολύμορφο τοπίο της σύγχρονης μουσικής, με καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish, η Sabrina Carpenter και η Chappell Roan να εκπροσωπούν την επόμενη γενιά δημιουργών που διαμορφώνουν τον ήχο του σήμερα. Στη λίστα των υποψηφίων είναι επίσης ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ και η τραγουδίστρια Charli XCX. Η Τέιλορ Σουίφτ θ' απονείμει βραβείο Η σούπερ σταρ της ποπ είναι φέτος υποψήφια σε έξι κατηγορίες με το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department». Η τραγουδίστρια έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, τέσσερις φορές στην κατηγορία αλμπουμ της χρονιάς για τα «Midnights», «folklore», «1989» και «Fearless». Η τελετή των Grammy 2025 δεν θα είναι απλώς μια βραδιά γεμάτη λάμψη και μουσική, αλλά και μια υπενθύμιση της δύναμης της τέχνης να ενώνει και να εμπνέει. Σ' έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η μουσική συνεχίζει να είναι η γέφυρα που συνδέει καρδιές και πολιτισμούς, και η φετινή διοργάνωση το αποδεικνύει περίτρανα. Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Το άλμπουμ της χρονιάς Andre 3000 — New Blue Sun

Beyonce — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department Το τραγούδι της χρονιάς Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Sabrina Carpenter – «Please Please Please»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight»

Ο δίσκος της χρονιάς The Beatles – «Now And Then»

Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Charli XCX – «360»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight» Ο καλλιτέχνης/ η καλλιτέχνις της χρονιάς Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής Cage the Elephant – «Neon Pill»

Nick Cave & The Bad Seeds – «Song of the Lake»

Fontaines D.C. – «Starburster»

Kim Gordon – «Bye Bye»

St. Vincent – «Flea»

Καλύτερη ροκ ερμηνεία The Beatles – «Now And Then»

The Black Keys – «Beautiful People (Stay High)»

Green Day – «The American Dream Is Killing Me»

IDLES – «Gift Horse»

Pearl Jam – «Dark Matter»

St. Vincent – «Broken Man» Καλύτερο ροκ τραγούδι The Black Keys – «Beautiful People (Stay High)»

St. Vincent – «Broken Man»

Pearl Jam – «Dark Matter»

Green Day – «Dilemma»

IDLES – «Gift Horse» Καλύτερο ροκ άλμπουμ The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name Καλύτερη μέταλ ερμηνεία Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! C?a ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία Beyonce – «Bodyguard»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Charli XCX – «Apple»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!» Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ Gracie Abrams feat. Taylor Swift – «us.»

Beyonce feat. Post Malone – «Levii’s Jeans»

Charli XCX & Billie Eilish – «Guess»

Ariana Grande, Brandy & Monica – «The Boy Is Min»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση Disclosure – «She’s Gone, Dance On»

Four Tet – «Loved»

Fred Again and Baby Keem – «Leavemealone»

Justice and Tame Impala – «Neverender»

Kaytranada feat. Childish Gambino – «Witchy» Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos Καλύτερο ραπ άλμπουμ J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal Καλύτερο ραπ τραγούδι Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – «Like That»

Glorilla – «Yeah Glo!»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Rapsody & Hit-Boy – «Asteroids»

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – «Carnival»

video

Καλύτερη ραπ ερμηνεία Kendrick Lamar – «Not Like Us»

GloRilla – «Yeah Glo!»

Eminem – «Houdini»

Cardi B – «Enough (Miami)»

Doechii – «NISSAN ALTIMA»

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – «Like That»

Common, Pete Rock, and Posdnuos – «When The Sun Shines Again» Καλύτερη ερμηνεία μελωδικής ραπ Jordan Adetunji feat. Kehlani – «Kehlani»

Beyonce feat. Linda Martell and Shaboozey – «Spaghettii»

Future and Metro Boomin feat. The Weeknd – «We Still Don’t Trust You»

Latto – «Big Mama»

Rapsody feat. Erykah Badu – «3:AM» Καλύτερο κάντρι άλμπουμ Beyonce – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Lainey Wilson – Whirlwind Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι Beyonce – «16 Carriages»

Jelly Roll – «I Am Not Okay»

Kacey Musgraves – «The Architect»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Chris Stapleton – «It Takes a Woman» Καλύτερο urban άλμπουμ Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Manana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att