Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο "Ψυχοστασία" της Αλεξάνδρας Σαμοθράκη

Οι εκδόσεις Ισνάφι σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Ψυχοστασία» της Αλεξάνδρας Σαμοθράκη, την Τετάρτη, 29/5/2024, στις 19:00 στο βιβλιοπωλείο Πίξελ Books ( Κανακάρη 185 Πάτρα).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "ο Μίνωας Ευσταθιάδης, πολυβραβευμένος και πολυμεταφρασμένος συγγραφέας της αστυνομικής Τριλογίας της Αχαϊας (ο Δύτης, Κβάντι, Σχέδια του Χάους -εκδόσεις Ίκαρος) θα μας εξηγήσει γιατί το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς του 2024 δήλωσε πως «η Ψυχοστασία είναι το δεύτερο καλύτερο βιβλίο που διάβασα φέτος» και ο βραβευμένος με Κρατικό Βραβείο και βραβείο Αναγνώστη,Γιάννης Πάσχος,για το Χρονικό Ενός Δυσλεκτικού (εκδόσεις Περισπωμένη) θα μας αναλύσει όλους τους λόγους που τον οδήγησαν να χαρίσει ένα αντίγραφο της Ψυχοστασίας σε μια ξαδέλφη του. Στη συνέχεια οι δύο συγγραφείς θα συζητήσουν για λογοτεχνία και πως γράφονται τα βιβλία μπας και καταλάβει τίποτε και η Αλεξάνδρα, αν και προφανώς θα είναι πλέον αργά αφού πρόκειται για την παρουσίαση του δικού της βιβλίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό/ αστυνομικό/ γκροτέσκο μυθιστόρημα, που διαδραματίζεται στην Αθήνα. Οι ήρωες και οι ηρωίδες του είναι «παρεξηγημένοι» συγγραφείς, παραλοϊσμένοι ποιητές, επίδοξοι Νομπελίστες. Στην αφήγηση παίρνουν μέρος κριτικοί λογοτεχνίας, περιοδικατζήδες, εκδότες εφημερίδων και άλλοι του πεδίου της αγοράς το βιβλίου. Κεντρική φιγούρα είναι ο Δαμιανός Ανδρέου, βιτριολικός κριτικός λογοτεχνίας (συνήθως κρίνει χωρίς να διαβάζει τα βιβλία για να μη χαλάσει το γούστο του, όπως λέει ο ίδιος), ο οποίος ερωτεύεται μια σέξυ περσόνα, την Ντάρσυ Παπαλεξάνδρου, που κινείται με ευλυγισία ανάμεσα σε επίδοξους άλλα άδοξους λογοτέχνες και εκδότες. Η ιστορία αρχίζει και τελειώνει με σειρά φόνων. Πρώτος δολοφονημένος ο ποιητής Λαμπρόπουλος και δεύτερος βαριά τραυματισμένος ο Σούρσος, εκδότης της εφημερίδας «Ο Κλειδοκράτορας», ενώ μια τρομοκρατική οργάνωση με τον ντίσκο τίτλο «Γιάφκα 1968» πυρπολεί την εφημερίδα του. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι φόνοι. Στην κηδεία των θυμάτων εμφανίζεται πάντα ένα στεφάνι με ομηρικούς στίχους, οι οποίοι όμως περιέχουν σε διάφορες εκδοχές τη λέξη «Κηρ». Ο Ανδρέου θα θελήσει από ένα γινάτι να εξιχνιάσει τους φόνους αυτούς, έχοντας συμπαραστάτη την Ντάρσυ, ενώ απέναντι του θα βρει τον αστυνόμο Καραμαλάκο, που υποπτεύεται τον Δαμιανό για δολοφόνο. Το κείμενο τρέχει γρήγορα διανθισμένο με πολλές αιχμές για το συγγραφικό κατεστημένο, τόσες που νομίζεις ότι μάλλον έχει γραφτεί γι αυτό το θέμα. Η συγγραφέας γνωστή για τα χιουμοριστικά κείμενά της στον Αναγνώστη το γλεντάει, δίνοντας σπαρταριστές χιουμοριστικές σελίδες.

Λίγα λόγια για την Αλεξάνδρα:

Η Αλεξάνδρα Σαμοθράκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στις Εκδόσεις από το City University του Λονδίνου και στο Ευρωπαϊκό Θέατρο από το University of Kent. Το 2001 επιλέχθηκε από τον Στρατή Χαβιαρά, ανάμεσα σε περισσότερους από 210 υποψηφίους, για να λάβει μέρος στο πρώτο του Συγγραφικό Εργαστήρι, που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα από το ΕΚΕΒΙ, βασισμένο στο αντίστοιχο Writing the Novel του Harvard.

Το 2011 το θεατρικό της έργο Γιάφκα Γιασεμί έλαβε τιμητική διάκριση από το Εθνικό Θέατρο και ανέβηκε σε αναλόγιο (σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη, διανομή: Μ. Κίτσου, Δ. Παπανικολάου, Γ. Τζαβάρας, Μ. Οικονόμου, Ν. Κουρή). Το 2012 το θεατρικό της έργο ο Φαρμακός ανέβηκε επίσης στο Εθνικό Θέατρο σε μορφή αναλογίου (σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα, διανομή: Κ. Μαρκουλάκης, Α. Βλουτής, Π. Μουζουράκης κ.α.).

Από το 2010 συνεργάζεται τακτικά και άτακτα με το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr (πρώην Διαβάζω), όπου διατηρεί την χιουμοριστική στήλη Ημιμαθής Και Γουστάρω και γράφει βιβλιοκριτικές, άρθρα γνώμης και συνεντεύξεις μόνο για όσα βιβλία γουστάρει, που είναι ατυχές δεδομένης της ημιμάθειάς της.

Κείμενα και μεταφράσεις της έχουν δημοσιευτεί επίσης στο Βήμα της Κυριακής, την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, το Εντευκτήριο, το Διάστιχο, και το κλαδικό περιοδικό Accountancy.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Ζει στον κόσμο της".