Κοινωνία 2023: Πρόσφεραν, «δίδαξαν», έδειξαν «δύναμη ψυχής», μας συγκίνησαν και μας έκαναν περήφανους

Ο 28χρονος Πατρινός Παναγιώτης Κοκκότης έχει διαγράψει μία λαμπρή πορεία στο Tae Kwon Do με πολλές και σημαντικές διακρίσεις. Το 2009 ήρθε δεύτερος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελλάδος. Την ίδια χρονιά ήταν και κυπελλούχος Ελλάδος ενώ το 2010 ήταν δεύτερος στο κύπελλο Ελλάδος και το 2012, πρώτος. Στη συνέχεια ήρθε τρίτος σε open της Βουλγαρίας ενώ διακρίθηκε επίσης το 2014 σε open της Γερμανίας. Το 2015 ήταν τρίτος στο κύπελλο Ελλάδος όπως και το 2017. Ωστόσο ήρθε αντιμέτωπος με μία σοβαρή ασθένεια, το λέμφωμα Hodgkin, που άλλαξε τα δεδομένα και πλέον τον κρατάει μακριά από τους αγώνες. Πλέον, με την περιπέτειά του να έχει τελειώσει, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στα παιδιά ως προπονητής και κοιτά το μέλλον με ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία.

Η ιστορία του 28χρονου Πατρινού αθλητή του Tae Know Do, Παναγιώτη Κοκκότη που κέρδισε τη μάχη και εκτός ταπί, μας διδάσκει πως η θέληση για ζωή είναι πάνω από όλα.

18/10/2023

