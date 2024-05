Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετή Αναγόρευσης της Professor Lucia A. Banci σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής

H Lucia A. Banci, Professor of Chemistry at the University of Florence, θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, Γεώργιος Σπυρούλιας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Σωτήριο Νικολαρόπουλο. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της κας. Lucia A. Banci με τίτλο: «From molecules to mechanisms of life: the unique contribution of cellular structural biology». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). Περισσότερα: https://www.upatras.gr/20-5- 24-teleti-anagorefsis-tis- professor-lucia-a-banci-se- epitimi-didaktora-tou- tmimatos-farmakeftikis/

Πρόσκληση συμμετοχής για το Frontiers Planet Prize

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2024. Το ίδρυμά μας έχει επιλεγεί ως National Nominating Body, βάσει των διακρίσεων που έχει επιδείξει στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών. Το Frontiers Planet Prize είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός διαγωνισμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επιστήμονες των οποίων η έρευνα συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων που επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να ευδοκιμεί εντός του μοντέλου των εννέα πλανητικών ορίων. Το μοντέλο των πλανητικών ορίων περιγράφει τα όρια εννέα βιοφυσικών συστημάτων και διαδικασιών ή «σημείων ανατροπής» που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στη γη και τελικά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του γήινου συστήματος. Το βραβείο ξεκίνησε από το Frontiers Research Foundation, την Ημέρα της Γης του 2022, και αποστολή του είναι να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Το βραβείο σκοπεύει να τιμήσει έναν Εθνικό Πρωταθλητή ανά χώρα και τρεις Διεθνείς Πρωταθλητές, στον καθένα/μια από τους οποίους απονέμεται ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα. Αυτοί οι τίτλοι απονέμονται σε επιστήμονες διακεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων, των οποίου τα ευρήματα κρίνεται ότι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να διατηρήσουν τον πλανήτη μας εντός τουλάχιστον ενός από αυτά τα πλανητικά όρια. Η απονομή του τίτλου των Εθνικών και Διεθνών Πρωταθλητών γίνεται αποκλειστικά από μια διεθνή, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή από 100 κορυφαίους παγκοσμίως ερευνητές/ριες σε θέματα βιωσιμότητας. Εκτός τη διεθνή αναγνώριση ως Εθνικού/Διεθνούς Πρωταθλητή και τη διάδοση και ενίσχυση του αντίκτυπου της νικητήριας έρευνας, το Frontiers Research Foundation παρέχει διευκολύνσεις στους/ις ερευνητές/ριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και να την ενσωματώσουν σε πρωτοβουλίες που αποτελεσματικά γεφυρώνουν την επιστήμη και την κοινωνία. Η τελική φιλοδοξία του Frontiers Planet Prize είναι να χρησιμοποιήσει την επιστημονική αριστεία για να εξασφαλίσει περισσότερη ερευνητική χρηματοδότηση αφιερωμένη στην προώθηση της επιστήμης των πλανητικών ορίων, μέσω της συνεργασίας με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, σχολεία και νέους ηγέτες – σημαντικούς φορείς στην κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/ support/frontiersplanetprize/.

19.5.24 | 12η Ποδηλατική Βόλτα Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, τη σύμπραξη της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και την οργανωτική επιμέλεια του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά τη 12η Ποδηλατική Βόλτα 2024 με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο».

Η Ποδηλατοδρομία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 2024, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η εκκίνηση θα γίνει εμπρός από το κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών με χαιρετισμό από τις Πρυτανικές αρχές και ο τερματισμός θα διεξαχθεί στην πλατεία Γεωργίου με χαιρετισμούς από όλους όσους θεσμικά υποστήριξαν τη δράση.

Το σύνθημα της ποδηλατοδρομίας είναι: «ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΑΣΤΕ!!!».

Αναλυτικές πληροφορίες: https://gym.upatras.gr/2024/ 05/12/me-anamnistika-dora-kai- ekplixeis-i-thesmothetimeni- 12i-podilatiki-volta- panepistimioy-patron_kyriaki- 19-ma-oy-2024/

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών | Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής φοιτητών/τριών. Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας των διαπροσωπικών σχέσεων, η καλλιέργεια και η διαχείριση αυτών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών και η επιλογή των 10 συμμετεχόντων θα γίνει μέσω κλήρωσης. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mentalcare.upatras.gr/ diorganosi-ergastiriou- omadikis-symvouleftikis/

Υπενθυμίζεται ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν καθημερινά υπηρεσίες Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής υποστήριξης για οποιαδήποτε και οποιονδήποτε τις χρειάζεται. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ιστότοπο του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: https://mentalcare.upatras.gr/

Εκπληκτικές επιτυχίες, με πέντε μετάλλια, των Μικρών Ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC 2024

Η ομάδα Robots@UP των μικρών ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION GLOBAL OLYMPIAD - MRC 2024 , όπου έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση ανεβαίνοντας πέντε φορές στο βάθρο:

2 – Ασημένια (στα: eSports ηλικίες 13-18, eSports ηλικίες 18+)

3 – Χάλκινα (στα: Wrestling Sumo-Ρομποτική Πάλη ηλικίες 10-12, Wrestling Sumo-Ρομποτική Πάλη ηλικίες 13-18, Football-Ρομποτικό Ποδόσφαιρο ηλικίες 13-18)

Επίσης, κατέλαβε την 4η θέση στο Wrestling Sumo-Ρομποτική Πάλη ηλικίες 10-12.

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC 2024 διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 26-29 Απριλίου 2024. Συμμετείχαν 36 χώρες και την παρακολούθησαν χιλιάδες επισκέπτες. Περισσότεροι από 3500 διαγωνιζόμενοι, δημιουργώντας αθλητές-ρομπότ, συναγωνίστηκαν σε ρομποτικά αθλήματα. Στην ολυμπιάδα συμμετείχαν παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής όπως Ν.Κορέα, Κίνα, Ρουμανία, Εσθονία, Βραζιλία κλπ. Στην αποστολή του Robots@UP, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχαν 8 μικροί ρομποτιστές από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους προπονητές των ομάδων, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, οι οποίοι, σε εθελοντική βάση τους τελευταίους μήνες, εργάστηκαν εντατικά μαζί με τους μικρούς ρομποτιστές και τους μεταλαμπάδευσαν τη γνώση, την τεχνογνωσία και την αγάπη τους για την επιστήμη της ρομποτικής.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ ekpliktikes-epitychies-me- pente-metallia-ton-mikron- robotiston-tou-panepistimiou- patron-stin-olybiada- robotikis-mrc-2024/

Διάκριση για το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, επιλέχθηκε ανάμεσα σε συμμετοχές από όλον τον κόσμο (Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Αρχεία) να συμμετάσχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του ICCROM «Our collections matter».

Προκήρυξη 3ου Διαγωνισμού Τεχνητής Νοημοσύνης (2024) από το AI-Hub

Το AI-Hub (Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) προκηρύσσει για τρίτη συνεχή χρονιά (2024) διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης για προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Πατρών, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Όλες οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr) . Προθεσμία υποβολής: 30/9/2024.

UPFM Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου - Αιτήσεις για νέους μουσικούς παραγωγούς

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού (UPFM, 103.7MHz) με νέους μουσικούς παραγωγούς για την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSde2zMrcZZDDIfqtI9BwXnm slRitK4Uuc4hc0cAJ1_wTmSpOA/ viewform

ή στη σελίδα του σταθμού: https://upfm.upatras.gr/ μέχρι και το Σάββατο 25 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 962394, 2610 996675 ή στο email: [email protected]

24 – 25.5.24 | Διεθνές Συνέδριο «Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση. Aπό την αρχαιότητα έως σήμερα»

Το «Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου» του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών διοργανώνουν στις 24 και 25 Μαΐου 2024 Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση. Aπό την αρχαιότητα έως σήμερα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Μαΐου, αντίστοιχα). Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, όπως οι: David Rosenbloom, Elizabeth Scharffenberger, Monica Centanni, Σταύρος Τσιτσιρίδης, Ανδρέας Φουντουλάκης, Ιωάννα Καραμάνου, Anna Novokhatko, κ.ά. Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.theaterst.upatras. gr/?page_id=12967

Εκτός από το επιστημονικό ενδιαφέρον και τους διεθνώς γνωστούς μελετητές που θα συμμετάσχουν, το συγκεκριμένο συνέδριο, με θέμα «Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση. Aπό την αρχαιότητα έως σήμερα», σηματοδοτεί επίσης ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Αρχαιολογικού Μουσείου προς τον εκπαιδευτικό κόσμο της Πάτρας, αλλά και της Αχαΐας ευρύτερα, καθώς απευθύνεται κατεξοχήν σε καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης (ιδίως φιλολόγους και θεατρολόγους), που διδάσκουν το αρχαίο δράμα. Σημειώνουμε, επίσης, ότι οι περισσότερες ομιλίες θα είναι στη νέα ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι το Συνέδριο περισσότερο προσιτό στο κοινό.

Βασικές θεματικές του Συνεδρίου είναι οι εξής: Η παιδευτική διάσταση του δράματος στην κλασική εποχή – Ο (παιδευτικός) κανόνας και η υπέρβασή του – Κωμωδία και εκπαίδευση – άλλοτε και τώρα – Αρχαίο ελληνικό δράμα και σύγχρονο σχολείο – Αρχαίο δράμα και εκπαίδευση: πειραματικές προσεγγίσεις – Αρχαίο δράμα και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση. To Συνέδριο θα πλαισιωθεί από δύο Δρώμενα, την Παρασκευή και το Σάββατο αντίστοιχα.

Τέλος, το Σάββατο θα ολοκληρωθεί το Συνέδριο με Περιήγηση στις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου στο πλαίσιο της δράσης «Πολιτιστικές Διαδρομές-Walk the Route».

Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση στις 16 & 17 Μαΐου 2024, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων», που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, από το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστούμε θερμά τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) Δυτικής Ελλάδας, κ. Κων/νο Γιαννόπουλο β) Ηπείρου, κ. Μαρίνα Μπέση (αναπλ. Περιφ. Δ/ντρια) και γ) Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα (αναπλ. Περιφ. Δ/ντρια), για την πολύτιμη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου και εργασίες στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, έτσι συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι επείγουσες χωματουργικές εργασίες για τον καθαρισμό χώρων, η αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το έτος 2024. Την εβδομάδα που πέρασε συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού του ορεινού όγκου. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκαν εργασίες επί της οδού που οδηγεί στον οικισμό της Μαγούλας (αφορά στα τεμάχια κοντά στην οικία Ντούμα) και στην οδό Ιπποκράτους στο ύψος του ΕΚΑΒ, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Ιατρική και στο βόρειο σύνορο του Πανεπιστημίου με τον οικισμό του Ρίου. Τέλος, συνεχίζονται οι εργασίες στο χώρο μεταξύ ΦΕΠ και πρώην Μέριμνας των Ζώων.

Μάϊος, μήνας των Μουσείων. Τα Μουσεία γιορτάζουν!

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: Εκδηλώσεις Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2024 «Μουσεία για την έρευνα και την εκπαίδευση» (upatras.gr)

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Ινστιτούτο Θερβάντες | Εξετάσεις

16-19.5.24

Επιστημονική Ημερίδα Έργου: MAP CoSMo

17.5.24

Επιστημονική Ημερίδα FITCE

17.5.24

Εκδήλωση Νέο Ωδείο Ρίου

22.5.24

Επιστημονική Ημερίδα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Αρχών και της κοινωνίας των πολιτών και την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε έργα αιολικής ενέργειας

22.5.24



Ημερίδα Βιωματικές εμπειρίες από την εργαστηριακή πρακτική άσκηση της κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας του ΤΕΠΕΚΕ

23.5.24



Συνέδριο Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση. Από την αρχαιότητα έως σήμερα

24.5.24



Πολιτιστική Εκδήλωση «Χορός και Εκπαίδευση: 60 χρόνια Πανεπιστήμιο Πατρών»

24.5.24

Ο Σύλλογος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.) στο πλαίσιο των 60 χρόνων φέτος από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2024» που διοργανώνει η Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιεί μία ιδιαίτερη παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση στο μεγάλο αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Χορός και Εκπαίδευση»- 60 χρόνια Πανεπιστήμιο Πατρών και με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παραδοσιακή ορχήστρα την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, ώρα 7:30 μμ και επίσημος καλεσμένος στην ερμηνεία των παραδοσιακών τραγουδιών είναι ο εξαιρετικός Παναγιώτης Λάλεζας, στην τρομπέτα ο φημισμένος Περικλής Αλιώπης συνοδευόμενοι από πολυμελής παραδοσιακή ορχήστρα. Στην επετειακή εκδήλωση θα αναδειχθεί το τρίπτυχο χορός-μουσική-τραγούδι καθώς και άλλα είδη τεχνών, τόσο από φοιτητικές και άλλες ομάδες προσωπικού και παιδιών εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών και φίλων του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π., όσο και από μαθητικές καλλιτεχνικές ομάδες όλων των σχολείων της πανεπιστημιουπόλεως (Πειραματικά και Κ. Καστριτσίου).

Επιστημονική Ημερίδα «Πώς να αποκτήσω μια επιτυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία»

25.5.24

Επιστημονική Ημερίδα «Δίκτυο Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών - ENGENIUS PATRAS»

25.5.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/