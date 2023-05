Πάτρα: Η Σοφία Μιχαηλίδη και οι λιλιπούτειοι μαθητές της κέρδισαν με το τραγούδι τους διαγωνισμό του Make a Wish

Να διακριθούν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της οργάνωσης "Make a Wish" κατάφεραν μικροί Πατρινοί τραγουδώντας το τραγούδι που συνέθεσε η μουσικός τους Σοφία Μιχαηλίδη.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest.gr η Σοφία Μιχαηλίδη, «πρόκειται για ένα τραγούδι που έγραψα για τον διαγωνισμό του Make a wish. Μου έγινε η πρόταση από τη νηπιαγωγό μας και δέχθηκα. Γενικά δε γράφω τραγούδια όμως το έγραψα μέσα σε πέντε λεπτά. Με ενέπνευσε όλη η ιδέα του Make a wish που πραγματοποιεί ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Είχα γράψει κάποιες λέξεις που είναι για μένα το Make a wish όπως “αστέρι”, “παιδιά”, “ευχή”, όλα αυτά έγιναν ένα τραγούδι.

Οι μικροί μας μαθητές το τραγούδησαν. Τους εξηγήσαμε ότι θα συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό. Κάναμε πρόβες ενώ η πιο ευχάριστη στιγμή ήταν η ηχογράφηση σε ένα πραγματικό στούντιο. Ο παιδικός σταθμός μας, «το μικρό γυρί» μας στήριξε οικονομικά και ήταν μία ωραία εμπειρία για τα παιδιά, τους άρεσε πολύ. Ήταν κάτι καινούργιο. Και ο Σάκης Μπάστας που συναντήσαμε στο στούντιο ήξερε να τα καθοδηγήσει

Στην ηχογράφηση κρατήσαμε τα γέλια των παιδιών. Όταν πλέον το άκουσαν, ενθουσιάστηκαν! Η Δάφνη ήταν το κοριτσάκι που τραγούδησε σόλο και ήταν πολύ χαρούμενη.

Τεράστια ήταν η χαρά μας όταν μας ενημέρωσαν από το Make a Wish ότι κερδίσαμε.

Ως μητέρα θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας, πρέπει να τα στηρίζουμε. Αυτό που θέλουν είναι την αγάπη μας, την προσοχή μας. Να είμαστε σωστοί εμείς για να είναι και τα παιδιά μας».