Το "The Killer" του Ντέιβιντ Φίντσερ με τον Μ. Φασμπέντερ από 26/10 στις Ελληνικές αίθουσες

H νέα ταινία του 61χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη David Fincher με τίτλο «The Killer» που έρχεται 3 σχεδόν χρόνια μετά το προηγούμενο φιλμ του, το υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Mank», ξεκινά την προβολή του από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 σε επιλεγμένες αίθουσες στη χώρα μας σε διανομή από την The Film Group.

Το «The Killer» με πρωταγωνιστή τον 46χρονο Μάικλ Φασμπέντερ, ο οποίος επίσης, όπως διαβάσαμε επιστρέφει μετά από σχεδόν 4 χρόνια που είχε να κάνει ταινία, πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο 80ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας και αφού παιχθεί στις αίθουσες ανά τον κόσμο, θα βγει σε streaming από τις 10 Νοεμβρίου, 2023, στην πλατφόρμα του Netflix.

Μετά από μία παραλίγο επιτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, ένας εκτελεστής πολεμά τα αφεντικά του και τον εαυτό του, σε ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό.

Η νέα ταινία του ταλαντούχου Ντέιβιντ Φίντσερ (The Social Network, Gone Girl, Zodiac, Seven) είναι γεγονός.

Αναφορικά με την έμπνευση για την συγκεκριμένη ταινία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ήταν το 2007 όταν ο Ντέιβιντ Φίντσερ διάβασε για πρώτη φορά την μετάφραση του γαλλικού κόμικ «The Killer». Ο σαρδόνιος πρωταγωνιστής του, η εμποτισμένη με μαύρο χιούμορ πλοκή και το αψεγάδιαστο σχέδιο ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη, μετατρέποντας την κινηματογραφική διασκευή του κόμικ σε έμμονη ιδέα. Τελικά, η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε όταν ο Φίντσερ στράφηκε στον παλιό του συνεργάτη, Άντριου Κέβιν Γουόκερ, σεναριογράφο του αξέχαστου «Se7en» με τον Μπραντ Πιτ.

Αν και το πρωτογενές υλικό είναι ιδιαίτερα πυκνό ως προς την πλοκή του, η ταινία ακολουθεί μια απλούστερη πλοκή εκδίκησης. Ωστόσο, αυτή η απλοϊκότητα κρύβει εντός της την αντίφαση ανάμεσα σε όσα σκέφτεται και όσα τελικά πράττει ο ανώνυμος εκτελεστής. «Λατρεύω την ιδέα του κώδικα των εκτελεστών», παραδέχεται ο Φίντσερ. «Από αφηγηματική σκοπιά όμως», συνεχίζει, «αυτό που ανέδειξε την ιστορία στο επόμενο απαραίτητο εγχείρημα είναι ο τόσο συγκεκριμένος τρόπος που προσέγγιζε την υποκειμενικότητα. Είσαι μέσα στο κεφάλι του τύπου». Το κοινό έχει πρόσβαση σε κάθε σκέψη του πληρωμένου δολοφόνου, χάρη στον εσωτερικό μονόλογο που διατρέχει ολόκληρη την ταινία, αλλά παράλληλα διαπιστώνει πως οι θεωρητικές απόψεις για τον κόσμο συγκρούονται με την πραγματικότητα.

Αυτή η αντίφαση ήταν που οδήγησε και τον συγγραφέα του κόμικ, Αλέξις Νόλεντ, να αφηγηθεί την ιστορία του στο συγκεκριμένο μέσο, παρ’ ότι αρχικά το προόριζε για μυθιστόρημα. «Συνειδητοποίησα πως θα ήταν πιο ενδιαφέρον ως κόμικ. Εξαιτίας αυτής της ασυνέπειας μεταξύ των όσων διαβάζεις και βλέπεις. Βλέπεις πώς πράττει, αλλά είσαι μέσα στο κεφάλι του. Οι σκέψεις και οι πράξεις του δεν ταυτίζονται» αναφέρει ο Νόλεντ.