Δυναμική παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πατρών σε Διεθνές Συνέδριο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έκανε αισθητή την παρουσία του με μία ενδιαφέρουσα σειρά επιστημονικών παρουσιάσεων στο Διεθνές Συνέδριο: “The Fourteenth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2023)”.

Το Συνέδριο έγινε στο Βόλο, υπό την αιγίδα της ΙΕΕΕ, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 140 επιστημονικές εργασίες από διακεκριμένους επιστήμονες από διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Υπήρξε σημαντική παρουσία μελών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο με πάνω από 15 επιστημονικές παρουσιάσεις οι οποίες έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε όσους τις παρακολούθησαν. Μεταξύ αυτών ήταν εργασίες Καθηγητών, Ερευνητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και τελειόφοιτων φοιτητών.

Το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας έλαβαν ο Δημήτρης Τσιπιανίτης μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος με τους Φώτη Τόλη και Φοίβο Ταξιάρχη Μπλούνα με την εργασία με τίτλο «Implementation of a small scale smart greenhouse structure using Fuzzy Logic and IoT». Μέσω της εργασίας παρουσίασαν την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης δομής μικρού θερμοκηπίου με σύστημα ελέγχου βασιζόμενο σε ασαφή συστήματα. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ένα αυτορυθμιζόμενο περιβάλλον IοT κατάλληλο για ανάπτυξη φυτών χωρίς επιτήρηση.

Ο Παναγιώτης Τράκας υποψήφιος διδάκτωρ παρουσίασε την εργασία με τίτλο “On Beat Tracking and Tempo Estimation of Musical Audio Signals via Deep Learning” παρουσιάζοντας μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τη μετατροπή του ηχητικού σήματος στην αναπαράσταση της ισχύος έναρξης και την τροφοδοσία του σε ένα νευρωνικό δίκτυο για την πρόβλεψη της εμφάνισης παλμών στο χρόνο.

Ο Παναγιώτης Φλογεράς απόφοιτος Ηλεκτρολόγος μηχανικός παρουσίασε την εργασία με τίτλο “Development of a Low Cost Elecromyogram (EMG) Circuit for EMG Tracking” Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κυκλώματος ηλεκτρομυογραφήματος χαμηλού κόστους (EMG).

Ο Θεόδωρος Γιαννόπουλος, τελειόφοιτος φοιτητής παρουσίασε την εργασία με τίτλο “Energy Efficient Lighting Systems in Buildings Using Fuzzy Logic Control” προτείνοντας μια μελέτη με τη χρήση ενός σχήματος ασαφούς λογικής για τον έλεγχο των συστημάτων φωτισμού LED σε κτίρια για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας διατηρώντας παράλληλα τα σωστά επίπεδα φωτισμού.

Τέλος η απόφοιτος του τμήματος Δήμητρα Δρακοπούλου παρουσίασε την εργασία με τίτλο “Operation Study and Recognition of the heart function via heartbeats using LabVIEW” στην οποία παρουσίασε τη λειτουργία της ανθρώπινης καρδιάς αναλύοντας τους καρδιακούς παλμούς με ειδικό λογισμικό της LabVIEW.

Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ. Πέτρος Γρουμπός είχε ιδιαίτερη παρουσία στο ίδιο συνέδριο καθώς είχε προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου. Η ομιλία του με θέμα “The Cybernetic Artificial Intelligence (CAI): a new scientific method for modelling and controlling complex dynamical systems” έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο ακροατήριο και προξένησε μία ευρεία ανταλλαγή απόψεων. Ο ίδιος παρουσίασε άλλες τρείς (3) επιστημονικές εργασίες (με συγγραφείς) άμεσα συνυφασμένες με το θέμα του συνεδρίου. Το επόμενο συνέδριο (IISA 2024) θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά της Κρήτης και ο Καθηγητής Γρουμπός συζήτησε με τους διοργανωτές προϋποθέσεις για μία ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών.