Δυτική Αχαΐα: Τράκαραν και μετά συνελήφθησαν

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Tροχαίο ατύχημα στα Αγιοβλασίτικα της Δυτικής Αχαΐας σημειώθηκε χθες, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά και οι δύο οδηγοί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Στον έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικές αρχές, προέκυψε ότι ο ένας οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ ο άλλος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας, καθώς το δίπλωμά του του είχε αφαιρεθεί περίπου έναν μήνα πριν.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.

