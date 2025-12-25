Τζένη Μπότση: «Στην αρχή δεν ήθελα να πω χωριάτισσα την Βάνα»

Την τηλεοπτική περίοδο 1998-1999 το MEGA πρόβαλε τη σειρά «Το σημάδι του έρωτα», με πρωταγωνιστές τη Βάνα Μπάρμπα, τον Γιάννη Καρατζογιάννη, την Τζένη Μπότση και τον Στράτο Τζώρτζογλου. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της σειράς, το «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;», γνώρισε τεράστια απήχηση και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, το οποίο τη χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα με χιουμοριστική διάθεση.

Το πρωί της Πέμπτης (25/12), η Τζένη Μπότση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, όπου αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ατάκα που είπε πριν από 27 χρόνια και η οποία έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα. Στην αρχή δεν ήθελα να την πω, ότι “όχι ρε παιδιά, μήπως να την αλλάξουμε…”. Έλεγα: “Τώρα θα πω χωριάτισσα τη Βάνα; Δεν γίνεται!”. Τη λέω, γίνεται αυτό που γίνεται και μετά άρχισα να την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ».