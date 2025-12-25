Back to Top
Ο παππούς Γιάννης Πάριος με τους 4 γιους, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά

Το οικογενειακό στιγμιότυπο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Βαρθακούρης

Περιτριγυρισμένος από τα παιδιά, τα εγγόνια του και τις νύφες του φωτογραφήθηκε ο Γιάννης Πάριος στο τραπέζι των Χριστουγέννων.

Τη γιορτινή selfie μοιράστηκε ο Χάρης Βαρθακούρης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Τη φωτογραφία τράβηξε η σύζυγός του, Αντελίνα, ενώ στο στιγμιότυπο εμφανίζονται και τα αγαπημένα κατοικίδια της οικογένειας.

«Για όσους ζήτησαν πλήρη απαρτία! Ένας παππούς. Οι τέσσερις γιοι του. Τα τέσσερα εγγόνια του. Οι τρεις νύφες του. Και δύο σκυλιά (στη φωτό μόνο το ένα) Έτσι το γιορτάσαμε. Καλά Χριστούγεννα. ΥΓ. Σχεδόν ντε ζαβού φωτό με αυτή του καλοκαιριού», έγραψε ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου στη συνοδευτική λεζάντα.

