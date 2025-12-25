Με ασορτί πιτζάμες- Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστά για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς τα γιορτάζουν για πρώτη φορά μαζί με τον γιο τους. Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Ιούλιο, περίπου δέκα μήνες μετά τον γάμο του στην Κρήτη.

Η αθλητικογράφος θέλησε να στείλει τις γιορτινές της ευχές στους followers της, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία. Σε αυτή, κρατά στην αγκαλιά της τον γιο τους, με τον σύζυγό της στο πλευρό της, ενώ και οι τρεις φορούν ταιριαστές πιτζάμες. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας».