H ανάρτηση του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»

Ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, το περασμένο καλοκαίρι προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στην ουσία πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της περιπέτειας που έζησε πριν από μερικούς μήνες. Ο Βαγγέλης Σταρίδας ευχαρίστησε μέσω της ανάρτησης τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του αλλά και όσους αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του.

Παράλληλα, μίλησε για τη θέληση και τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης που τον κράτησαν όρθιο σε μια εμπειρία που εύχεται να μη χρειαστεί να ζήσει κανείς. Δεν παρέλειψε επίσης να κάνει αναφορά και στην οικογένειά του, που έζησε την αγωνία από μακριά, καθώς και στους ανθρώπους που αγωνιούσαν και προσεύχονταν όσο εκείνος πάλευε για την επιβίωσή του.