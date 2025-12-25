H ανάρτηση του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»

Το συγκλονιστικό του μήνυμα ανήμερα των Χριστουγέννων
Ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, το περασμένο καλοκαίρι προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook ανήμερα των Χριστουγέννων.
Στην ουσία πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της περιπέτειας που έζησε πριν από μερικούς μήνες. Ο Βαγγέλης Σταρίδας ευχαρίστησε μέσω της ανάρτησης τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του αλλά και όσους αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του.
Παράλληλα, μίλησε για τη θέληση και τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης που τον κράτησαν όρθιο σε μια εμπειρία που εύχεται να μη χρειαστεί να ζήσει κανείς. Δεν παρέλειψε επίσης να κάνει αναφορά και στην οικογένειά του, που έζησε την αγωνία από μακριά, καθώς και στους ανθρώπους που αγωνιούσαν και προσεύχονταν όσο εκείνος πάλευε για την επιβίωσή του.
Η ανάρτηση στα social media
«Καλημέρα και χρόνια πολλά!!!
Θέλω μέσα από την ψυχή μου, να ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι..
Εσάς, που δείξατε αγάπη και συμπαράσταση στους δικούς μου, και ξέρω ότι όλοι αγωνιουσατε μαζί τους!
Μόνο δύναμη μου στέλνατε να ξεπεράσω όλον αυτόν τον άθλο!
Ας γίνει παράδειγμα σε όλους και στα παιδιά μας, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την δύναμη της ψυχής και της θέλησης!
Μακάρι να είμαι ο τελευταίος που ήταν να περάσει κάτι τέτοιο!
Καλές και ασφαλείς θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας!
Αυτές τις μέρες κατέβασα πάλι το Facebook και με συγκίνησε η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων σας.
Σας ευχαριστώ όλους!!!
Θέλω να ευχηθώ υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! ! !»
